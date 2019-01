Investe pedone e non lo soccorre: pirata della strada arrestato. Era andato al bar

Investe pedone, non lo soccorre e va a mangiare al bar: pirata della strada fermato

Le Forze dell’Ordine hanno tratto in arresto il pirata della strada che nella tarda serata di ieri, venerdì 11 Gennaio 2019, ha investito un pedone a Bibbiena (Provincia di Arezzo), per poi darsi alla fuga senza soccorrere l’uomo rimasto a terra perché ferito.

Si tratta di un uomo di 45 anni che dopo l’incidente è andato al bar: proprio qui è stato rintracciato dagli inquirenti. Il pedone, ricoverato in ospedale, per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Investe pedone, non lo soccorre e va a mangiare al bar: il pedone ferito è un uomo macedone

Ieri sera, nel centro abitato di Bibbiena (Arezzo, Toscana), un uomo alla guida di un’automobile ha prima urtato– con violenza- un cassonetto dell’immondizia e poi ha investito un uomo, un pedone, che è rimasto a terra ferito. L’automobilista si è dato alla fuga senza soccorrere la vittima di questo incidente.

Sulle sue tracce si sono subito messi i Carabinieri di Talla, Bibbiena e Chiusi dalla Verna. L’automobilista, un 45enne originario del Casentino, si è recato in un bar poco dopo aver investito il pedone e qui è stato rintracciato dai militari. È stato arrestato con l’accusa di lesioni stradali e fuga. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti: non si sa per quale motivo il 45enne abbia urtato il cassonetto e poi il pedone.

Quanto all’uomo ferito, si tratta di un uomo di nazionalità macedone che è stato trasportato all’Ospedale San Donato di Arezzo. Qui si trova ancora ricoverato e la sua prognosi è riservata. Non dovrebbe però essere in pericolo di vita.

Maria Mento