Isola dei Famosi 2019: l’inviato è Filippo Nardi

Finalmente, dopo vari rumors che si sono susseguiti nelle ultime settimane, il nome dell’inviato della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, che partirà il prossimo 24 Gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, è stato reso noto.

A narrare le gesta dei naufraghi, in daytime e in prima serata, sarà Filippo Nardi, storico concorrente del “Grande Fratello” che l’anno scorso ha partecipato all’Isola come naufrago. Il ruolo di Filippo come inviato è stato svelato dal profilo ufficiale Instagram dell’Isola, in un post che recita: “Naufrago, conduttore di #SarannoIsolani, adesso… Inviato dell’Isola! Benvenuto a bordo, @filipponardiofficial!”. Filippo al momento è al timone anche di “Saranno Isolani”, il mini reality show in cui viene scelto uno dei concorrenti ufficiali tra persone non famose. L’anno scorso, ad esempio, venne scelto Franco Terlizzi.

Molti sono stati i nomi che, in queste settimane, sono stati fatti come possibili inviati. Inizialmente, era stato fatto quello di Daniele Bossari, che l’anno scorso partecipò al programma come opinionista. Poi, quello di Walter Nudo, vincitore del “Grande Fratello Vip” ed, infine, quello di Alvin che, a questo punto, dopo essere stato a sua volta inviato del programma per anni, potrebbe partecipare come naufrago.

A ricoprire il ruolo di opinioniste in studio saranno Alba Parietti ed Alda D’Eusanio ed anche il cast di concorrenti e praticamente pronto. Tra questi, ci sarebbe dovuto essere Jeremias Rodriguez, ma la sua partecipazione è in forse, visto che l’argentino si è rotto il metatarso (leggete qui).

Come se la caverà Filippo Nardi nel ruolo di inviato? Per scoprirlo, non ci resta che attendere il prossimo 24 Gennaio!

Maria Rita Gagliardi