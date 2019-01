“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo sabato nasce con la Luna nel tuo segno ed è difficile non pensare come ad un segno in grande rinascita. Una rinascita che si vede anche nei tuoi modi di fare, in una sfida che potresti attuare in questo periodo. Certo, ci saranno anche delle giornate più faticose. Tu vuoi metterti contro tutti, ma è probabile anche che tu debba farlo perché per vincere una sfida è necessario mettersi in prima linea e puoi ottenere qualcosa in più. In queste 48 ore ti consiglio di frequentare più gente, persone che ti vogliono bene;

Toro. Il Toro è raro che si fermi. Tra l’altro, questo segno zodiacale è il vicino dei casa dell’Ariete: ho appena detto che l’Ariete è un segno molto forte, è un segno molto testardo. Bene, il Toro prende questa dinamica dell’Ariete, la raffina un pochino anche perché è governato da Venere non da Marte, e mette in atto delle strategie vincenti con grande pazienza, spesso anche insiste e perde la pazienza con intolleranza che però è sempre utile ad arrivare ad un preciso scopo nella vita. dunque, il Toro difficilmente spara nel mucchio: vuole avere dei risultati e adesso, con Saturno in ottimo aspetto e Mercurio eccellente, devo dire che i risultati saranno ancora più importanti dell’anno scorso. Anzi, forse l’anno scorso c’è stata una crisi economica, un problema di lavoro che ora si supererà;

Gemelli. I Gemelli devono affrontare questo inizio d’anno con un po’ di pazienza perché non c’è giorno in cui non si discuta, e soprattutto chi ha un collega un po’ nervoso, un capo che pretende, ogni giorno deve utilizzare quel briciolo di furbizia che Mercurio– pianeta governatore del segno- regala sempre ai nativi Gemelli, anziché magari la diplomazia, e comunque anche un atteggiamento opportunista. Sì, questa volta devo dirlo: Gemelli fatevi più furbi perché ora si può superare un ostacolo con un briciolo di attenzione in più alle proprie risorse, alle proprie capacità. Non pensare solo agli altri. Weekend di recupero è in arrivo e in amore ci sono state sempre delle divergenze, forse perché si è persa la voglia d’amare? Bisogna ritrovarla;

Cancro. Sabato e domenica sono giornate impegnative e nervose, anche agitate. Pare che a livello personale qualcuno stia vivendo delle tensioni. Se ci sono pressioni dall’esterno è inevitabile che tu debba reagire. Sappiamo quando ci sarà questo giro di boa, come lo chiamo io, e quando? Spiego meglio. Urano è tornato dissonante, quindi probabile che in questi giorni i Cancro siano molto nervosi. Se c’è anche una società in corso, se hai stipulato un patto dalla primavera dell’anno scorso qualcosa salta. Beh, attenzione perché a marzo si rimescolano le carte. Manca poco ed ecco, se ci sono delle pressioni- come dicevo- potrebbero esserci anche dei momenti in cui qualcosa si allontana da te. Weekend che potrebbe far riemergere delle divergenze;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone tra sabato e domenica ha un impeto pazzesco e questo impeto si traduce in voglia di amare. E meno male che è così. In questo weekend non solo c’è la possibilità di vincere una sfida, di regalare agli altri un sorriso, ma anche di amare, amare come solo tu puoi e sai fare. Essere amati da un Leone è molto bello perché ci si sente valutai al massimo. Chiaro che anche il Leone vuole essere amato e decisamente vuole avere un ruolo di comando. Il Leone non sceglie a caso perché vuole avere accanto persone di valore, persone belle, persone anche da mostrare (“Guarda con chi sto”), ma non sottovalutiamo i sentimenti in questo periodo perché con Venere, Giove e Marte favorevoli qui si muove tutto e anche chi è rimasto fermo da troppo tempo o vive una storia difficile dovrà scuotersi;

Vergine. Per la Vergine stelle migliori rispetto agli ultimi due giorni nei quali ci sono stati dei problemi. Infatti, in amore, in famiglia stai vivendo qualche complicazione oppure c’è un problema fisico per cui qualcuno ha dovuto anche affrontare un problema, cercare di stare meglio. Mi chiedo che cosa sia accaduto nelle ultime ore perché chi ha alzato il tiro, agitato troppo le acque, forse adesso deve prendersi una pausa di relax. Oppure in questi giorni è necessario rilassarsi proprio perché hai subito un piccolo fastidio, un problema, o stai curando un problema che hai da tempo;

Bilancia. La Bilancia vive giornate un po’ conflittuali. Chiaro che nell’ambito del lavoro ci sono molti competitori, forse qualcuno mette in discussione anche il tuo lavoro. Saturno è dissonante, come l’anno scorso: se hai fatto una scelta di cambiamento l’anno scorso non è che adesso dici “ah, che bello! Sicuramente andrò avanti così”. No. Probabilmente ti rendi conto che è stato bello cambiare ma forse è anche opportuno tornare sui tuoi passi. Diverso il discorso di chi lavora con il partner, in una società. Tutto sembra da rivedere. Va ricordato che devi sempre fare le cose con passione per essere contento e forse è proprio questa passione che manca;

Scorpione. Lo Scorpione che sta cecando l’amore, che vuole vivere delle emozioni, deve guardarsi attorno. Deve rapportarsi in maniera più favorevole all’ambiente. L’idea di fatica che spesso associ alla tua vita è legata a vere e proprie motivazioni legate a difficoltà concrete, ad una sorta di conflittualità che tu vivi sempre con il mondo reale perché tu credi un po’ nei sogni, sei una persona che ama anche farsi delle illusioni, ama alzare il tiro di costante, e allora è inevitabile che la realtà un pochino non ti soddisfi. In questo periodo devi essere guida di te stesso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ogni parola che dici in questo sabato ha un peso particolare perché poi il weekend è influenzato dalla Luna, da Venere, da Marte, da Giove, tutti in angolo interessante con il tuo segno. E allora via libera. Ricordo che quando abbiamo buone stelle non è che dobbiamo aspettare che le cose cadano dal cielo ma ci dobbiamo muovere, quindi viaggi, incontri. Belle le emozioni che nascono ora. Non sottovalutare nulla: potresti anche dire stop a qualcosa che non ti piace e ripartire da zero;

Capricorno. Bisogna consolidare il proprio lavoro, le proprie emozioni anche perchè poi un Capricorno si emoziona quando riesce ad avere qualcosa di concreto. Ecco, qualche malessere stagionale è in corso. Recupera un po’ di energie in questo fine settimana. L’amore e le relazioni con gli altri saranno un po’ difficili da affrontare perché sei molto intransigente: il che è giusto ma non bisogna esagerare;

Acquario. L’Acquario, tra sabato e domenica, può fare qualcosa in più. Si può anche accettare un invito, ricevere un messaggio piacevole, se hai voglia di stare con una persona che ti piace via libera. Se dopo un Dicembre tempestoso hai individuato un amore importante o lo stai recuperando, sarebbe il caso di dare il meglio di te. Non seguire la strada di altri: tu devi essere originale nelle tue scelte. L’Acquario in questo momento può anche dare di più in amore;

Pesci. Fine settimana che porta qualche spesa in più, magari anche un po’ di perplessità, e questa situazione astrologica migliorerà da Febbraio. Alcuni rapporti sentimentali potrebbero non essere all’altezza della situazione e in questo periodo ti senti tradito, ti senti messo in gioco oppure sei proprio tu a desiderare altre passioni. Consiglio di fare lo stretto indispensabile in un periodo in cui, (lo avevo detto già che Gennaio è un mese un po’ complicato) bisogna prendere le distanze da persone che non sono dalla tua parte o che sono comunque in contrasto con te;

