L’illusione ottica da risolvere scuotendo la testa: riesci a vedere l’animale nascosto?

Un’immagine dentro alla quale ne viene nascosta un’altra. Spopolano sul web e sui social le illusioni ottiche, immagini create ad arte per far divertire, ma a volte anche scervellare, gli utenti chiamati a scoprire i segreti in essa nascosti. E nei primi giorni del 2019 una foto in particolare è diventata virale con migliaia di persone che si sono già cimentati nella ricerca della figura nascosta.

L’illusione ottica che spopola sui social

Si tratta di un’immagine composta da una serie di strisce verticali bianche e nere ma, “guardando tra le righe”, si dovrebbe scorgere un animale nascosto. Le illusioni ottiche sono pensate per confondere il cervello e se alcune persone riescono a risolverle in pochi secondi, altri ci impiegano addirittura ore e non di rado vi sono utenti che decidono di rinunciare alla ricerca delle soluzione. Il rompicapo che sta girando sui social è sicuramente piuttosto impegnativo: è stato postato per la prima volta su Twitter da un ingegnere di nanotecnologia, il neozelandese Michelle Dickinson.

I metodi per scoprire l’animale “segreto”

A prima vista dunque si vedono solo una serie di strisce color bianco e nero: ma secondo il dottor Dickinson, dietro tali linee si nasconde un animale. “Puoi risolvere questa illusione – ha dichiarato – solo scuotendo la testa, sono serio”. In effetti in molti sono riusciti, seguendo il consiglio dell’esperto, ad individuare un gatto. E se in tanti hanno parlado di un’illusione ottica “fantastica”, altrettanti hanno avuto molti problemi pur scuotendo la testa. In altri casi infine, c’è chi è riuscito a risolverla socchiudendo gli occhi o allontanando la testa dal monitor del pc. Una piccola percentuale di persone invece è riuscita a vedere il gatto nell’arco di pochi secondi e senza scuotere la testa.

