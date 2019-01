Meghan Markle: arrestato il fratellastro

Non c’è pace per Meghan Markle, duchessa del Sussex e moglie del Principe Harry. Le sue vicende famigliari continuano ad essere travagliate ed oggetto di discussione da parte dell’opinione pubblica.

Stavolta, si torna a parlare di Meghan per l’arresto del fratellastro Thomas. L’uomo, 52 anni, questa notte, alle 2:00, guidava ubriaco ed è stato fermato dalla polizia dell’Oregon, che lo ha preso in custodia e portato alla centrale. I poliziotti hanno effettuato i test sul campo, affermando che il conducente non li aveva superati. Successivamente, Thomas è stato portato al Grants Pass Sobering Centre e la sua macchina sequestrata. L’uomo, come tutti gli altri componenti della famiglia Markle, ha un rapporto turbolento con Meghan. I due hanno interrotto i rapporti da quando Thomas ha scritto una lettera al Principe Harry, nella quale diceva: ““Non è troppo tardi, Meghan non è la donna giusta per te”.

Interpellato dalla stampa americana sull’accaduto, il padre di Meghan ha cosi’ commentato: ” “Mio figlio ha un problema serio e ha bisogno di aiuto e spero che riuscirà ad averlo”.

Samantha, sorella di Thomas e Meghan, che in passato non si è risparmiata in pesanti critiche nei confronti della duchessa di Sussex, questa volta, ha stranamente preso le difese della sorella:

““Il suo problema con l’alcool non è legato a Meghan, lui ha sempre bevuto”

Maria Rita Gagliardi