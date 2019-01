Parigi, tremenda esplosione in zona Opera. Edifici distrutti, almeno venti feriti

Parigi, esplosione nel quartiere dell’Opera

Ore di grande paura a Parigi. Una fortissima esplosione è avvenuta questa mattina nel quartiere dell’Opera, provocando grossi danneggiamenti e il ferimento di diverse persone. Il boato è stato avvertito anche a grandissima distanza dal luogo dell’esplosione.

La deflagrazione ha praticamente distrutto una boulangerie in rue de Trevise, a poca distanza dal teatro Folie Bergere, nel IX arrondissement. L’esplosione ha causato il ferimento di venti persone: due di queste sono state ricoverate in condizioni gravissime. Stando a quanto rivelato dai media locali, altre 7 persone si troverebbero in gravi condizioni. Undici delle venti persone coinvolte sono invece rimaste ferite in maniera più lieve.

Scoppio causato da una fuga di gas

La prefettura ha invitato la cittadinanza a “evitare la zona e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso“. In attesa di conoscere dettagli più concreti su quanto avvenuto stamane nel quartiere dell’Opera, sembra totalmente esclusa la pista del terrorismo.

Al momento dell’esplosione, le forze dell’ordine e i cittadini parigini hanno pensato subito ad un nuovo attentato – la Francia è stata già ripetutamente colpita – ma questa volta tutto sembra essere stato provocato da una fuga di gas, che avrebbe scatenato un incendio e subito dopo la tremenda deflagrazione.