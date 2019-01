Tragico incidente a Guantanamo: bus si ribalta ed è strage di turisti

Tragico incidente a Guantanamo: bus si ribalta, 7 le vittime accertate

Il bilancio dell’incidente avvenuto giovedì sera tra la città di Baracoa e Guantanamo (Cuba) è gravissimo: 7 sono le vittime accertate, altre 22 persone (tra queste turisti inglesi, olandesi, francesi, messicani e canadesi) sono state trasportate in ospedale per le ferite, 5 di queste sono in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’autista del bus ha perso il controllo a causa delle condizioni atmosferiche difficili e dopo essere finito fuori strada non ha potuto fare niente per evitare che il mezzo si ribaltasse.

Tragico incidente a Guantanamo: il racconto del conducente

In un primo momento si era pensato che il conducente fosse andato a sbattere contro un veicolo che procedeva in direzione opposta e che per questo motivo avesse perso il controllo del mezzo. In realtà, lo stesso conducente ha smentito questa versione in un’intervista rilasciata a Radio Guantanamo, nella quale ha spiegato che nonostante stesse andando piano ha perso il controllo a causa delle impervie condizioni atmosferiche. Un testimone oculare avrebbe poi aggiunto di aver visto il bus finire fuori strada dopo che il conducente ha sorpassato un veicolo.

La dinamica definitiva è al vaglio delle autorità locali. Non è difficile però credere che la causa dell’incidente sia da attribuire al clima ed alle cattive condizioni del manto stradale cubano. A causa delle condizioni dell’asfalto, infatti, solo nel 2018 ci sono stati 11.187 incidenti che hanno causato la morte di 750 persone.