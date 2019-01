Zingaretti: “Alle Europee senza il simbolo PD”. Tanti consensi, ma Martina non vuole

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Zingaretti: “Alle Europee senza simbolo PD”

Alle elezioni europee senza il simbolo del PD. La proposta di Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Partito Democratico, sta già facendo discutere, con molti esponenti dei “Dem” (e non solo) che hanno già fatto sapere di apprezzare l’apertura, mentre altri restano piuttosto dubbiosi e difendono il simbolo.

In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, Nicola Zingaretti ha parlato chiaramente di un “cartello” di sinistra, aperto alla società civile, alle associazioni e agli altri partiti di sinistra. In questa struttura, il PD dovrebbe rivestire il ruolo di promotore, anche rinunciando al proprio simbolo, “che non deve essere necessariamente un dogma”.

Come detto, la proposta di Zingaretti ha trovato diverse condivisioni, ma anche pareri differenti. Carlo Calenda, ex ministro nella passata legislatura, ha detto all’Adnkronos che le parole di Zingaretti vanno nella direzione giusta per una lista unitaria alle Europee.

Martina: “Orgogliosi di simbolo PD”

Matteo Richetti ha parlato di “punto aperto” sul quale dialogare, e anche l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, non ha nascosto un certo apprezzamento per la proposta di Zingaretti “di costruire per le prossime elezioni europee una lista unitaria e aperta al mondo della scuola, del lavoro, ai giovani e all’associazionismo”.

Sulla questione simbolo resta gelido un altro candidato alla segreteria del PD, Maurizio Martina: “Il simbolo del Pd – afferma Martina – è un patrimonio di cui andare orgogliosi. Il punto non è rinunciarvi ma metterlo al servizio insieme ad altri per una grande battaglia per la nuova Europa contro i nazionalpopulisti di casa nostra”.