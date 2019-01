Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film domenica 13 gennaio 2019

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 13 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Rai 2 va in onda La Porta Rossa, La Porta Rossa e’ un thriller con protagonista un commissario di polizia che dopo essere stato ucciso resta sulla Terra come fantasma per indagare sul suo omicidio ed aiutare la moglie in pericolo.

Su Rai 3 va in onda Il Divo, La vicenda politica e umana del senatore a vita Giulio Andreotti, nel periodo compreso tra la fine del suo settimo governo e l’inizio del processo per associazione mafiosa nel quale era imputato. Dimostrando un coraggio non comune, Sorrentino si accosta alla storia recente del nostro Paese e all’idea stessa di esercizio del potere attraverso la figura che piu’ di qualunque altra ne rappresenta l’autentica icona.

Su Rete 4 va in onda Inside man, Quattro uomini e una donna travestiti da imbianchini fanno irruzione nella sede centrale della Manhattan Trust prendendo in ostaggio una cinquantina di persone che vengono obbligate a indossare delle tute e delle maschere. Il detective Keith Frazier dovrà negoziare con il capo dei malviventi che ha studiato il piano nei minimi particolari… Dottoressa Gio’ va in onda su Canale 5, La Dottoressa Gio’, dopo una pausa forzata per una denuncia, rientra nel suo Ospedale a testa alta, affrontando l’ostilita’ di alcuni colleghi per il progetto che piu’ le sta a cuore.

Su Italia 1 va in onda Hercules – La leggenda ha inizio, La regina Alcmene cede alle avance di Zeus per avere un figlio in grado di sovvertire il regime tirannico del re Amphitryon, suo marito, e riportare cosi’ la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, il principe semidio, non ha pero’ alcuna conoscenza dei suoi natali divini o di quello che sara’ il suo destino. Il suo unico desiderio e’ avere l’amore della bellissima Hebe che e’ stata pero’ promessa in sposa dal re tiranno al figlio maggiore Iphicles…

Non è l’arena va in onda su La7, il programma propone analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica. Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze va in onda su Tv 8, Tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, nel Trentino innevato, conosceremo Alberto, Manuela, Mattia e Francesco. Chi di questi 4 albergatori riuscira’ a convincere Bruno Barbieri, conquistando il titolo?

Su Iris va in onda The prestige, Borden e Angier sono due illusionisti, a causa di un incidente uno dei due perde la moglie dando la colpa all’altro, diventano quindi nemici. La rivalità aumenta ancora di più quando Borden debutta con un numero inedito. Angier diventa ossessionato dal rubargli il trucco. Su Cielo va in onda Angel eyes, L’agente Sharon Pogue di Chicago sta inseguendo un tipo sospetto rischiando di morire. Ad aiutarla sarà un uomo misterioso, il quale riuscirà a disarmare l’assassino salvandole la vita. I due in passato si erano già visti…

Rai 1

20:30 – Calcio – Coppa Italia – Napoli Vs Sassuolo

23:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – La Porta Rossa

23:00 – La Domenica Sportiva – Speciale Coppa Italia

Rai 3

21:15 – Il Divo

23:25 – TG3

Rete 4

21:27 – Inside man

00:12 – The face of love

Canale 5

21:21 – Dottoressa Gio’

23:26 – Argo

Italia 1

21:25 – Hercules – La leggenda ha inizio

23:25 – 10.000 A.C.

La 7

20:30 – Non è l’arena

01:30 – Star Trek Classic

Tv 8

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

23:45 – Italia’s Got Talent Audizioni

Iris

21:00 – The Prestige

23:41 – Se mi lasci ti cancello

Cielo

21:15 – Angel eyes

23:15 – Carmen

