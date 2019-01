Elisa Isoardi e Matteo Salvini stanno ancora insieme

Elisa Isoardi e Matteo Salvini ancora insieme: non si sono mai lasciati

Una delle coppie più insolite della televisione è quella formata da Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Il vice premier della Lega e la conduttrice de “La prova del cuoco” sembravano, apparentemente, essersi lasciati da tempo. Niente più foto insieme, niente dediche social… insomma nulla che potesse essere ricondotto ad una storia d’amore felice. Anzi al contrario i momenti di crisi si sono palesati con i messaggi criptici scritti dai due, mediante post su Instagram. Ecco le parole di Elisa Isoardi nel momento in cui annunciò la fine della sua storia d’amore con l’attuale Ministro degli Interni:

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo.”

Immancabile la risposta social di Matteo Salvini, ecco i suoi pensieri rilasciati ad un post su Instagram:

“Ho amato, ho perdonato e avrò sicuramente commesso errori”

Eppure nulla è come sembra. I due non si sono mai lasciati, ma stanno ancora insieme! A darne notizia è Alberto Dandolo, celebre esperto di gossip, durante il programma radiofonico di Radio 2 “I Lunatici” condotto da Roberto Arduini ed Andrea Di Ciancio. Ecco quali sono state le parole di Alberto Dandolo in merito:

“La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con Salvini, ma questo è il segreto di Pulcinella. I due non si sono mai lasciati, hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura. Loro staranno così per un altro po’ e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d’anni. Viva Elisa, viva Matteo”

Perché fare finta di non stare insieme? Forse questa “separazione di copertura” è stata messa in scena per allontanare l’attenzione mediatica sulla Isoardi. La conduttrice era appena approdata a “La prova del cuoco” e, per questo, fu sommersa dalle critiche e dai confronti con la sua predecessora Antonella Clerici.