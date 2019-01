Il Principe William diventerà Re?

Il principe William si starebbe preparando ai suoi futuri doveri da Re d’Inghilterra

Aumentano gli impegni ufficiali del Duca di Cambrige

Voci sempre più insistenti danno il principe William come prossimo in linea di successione, con un netto sorpasso su Carlo e Camilla.

La “gavetta” di William per diventare Re

LONDRA – Sulla linea di successione dei reali d’Inghilterra si è detto e scritto tantissimo negli ultimi anni. Recentemente, però, pare proprio che il Principe William si stia preparando ai futuri incarichi da regnante. Il che lascerebbe presagire un possibile sorpasso sul padre, Carlo, come rivela un articolo del Daily Star.

William infatti nel corso del 2018 avrebbe preso parte a ben 220 incarichi ufficiali per conto della Corona. Nel 2017 le sue apparizioni pubbliche erano state una cinquantina in meno. Una “gavetta” di impegni che normalmente spetta all’erede al trono, spesso uno dei membri più impegnati della Famiglia Reale.

L’ascesa del Principe William e il declino di Elisabetta

Un altro motivo per cui i tabloid e i bookmaker londinesi puntano molto su una futura incoronazione di William è anche un graduale allontanamento della Regina Elisabetta dalla scena pubblica. Lo scorso anno infatti le apparizioni della Regina, 92 anni, sono state inferiori a quelle del 2017. Nonostante ciò Elisabetta non si è certo risparmiata, le sue uscite in pubblico sarebbero ben 283. Nel 2016 invece erano state 336, a riprova della formidabile tempra della sovrana inglese.

Secondo Charlie Proctor del Royal Central, l’aumento degli impegni di William è un chiaro indice che “il Duca di Cambridge si sta preparando a subentrare al padre, prima come Principe di Galles e in seguito come Re d’Inghilterra. Anche se ha una famigliola giovane e ovviamente vuole passare del tempo con loro, avrà bisogno di trovare un equilibrio fra il lavoro e i suoi doveri di marito e padre. […] Penso che, con l’avanzare degli anni, il Principe William si farà sempre maggior carico delle mansioni e degli impegni della Regina Elisabetta.” Ed è “particolarmente importante” che il futuro erede al trono inizi fin da subito, soprattutto ora che il Principe Filippo si è ritirato dalla scena pubblica.

Nel frattempo gli impegni e le apparizioni pubbliche del Principe Carlo sarebbero a loro volte aumentate, senza però raggiungere il “record” della sorella Anna, che ha partecipato a 518 eventi ed iniziative nell’anno appena trascorso. Anche nel 2019, comunque, l’agenda della Famiglia Reale non sarà certo priva di impegni.

Cristina Pezzica