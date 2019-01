Isola dei Famosi 2019: un ex tronista al posto di Jeremias Rodriguez?

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez che con la sorella Cecilia è stato uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip”, dovrebbe essere uno dei naufraghi della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, che andrà in onda su Canale 5 dal 24 gennaio. Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, la sua partecipazione al reality show di sopravvivenza è in forse, visto che l’argentino, mentre era in vacanza in montagna, si è rotto il quinto metatarso, a causa di un incidente.

Ospite a “Verissimo”, l’argentino ha manifestato l’intenzione di partire per l’Honduras, nonostante l’infortunio. A tal proposito, Jeremias ha dichiarato:

“Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”.

Secondo quanto rivela il settimanale “Spy”, il desiderio di Jeremias potrebbe rimanere irrealizzato. Sembra, infatti, che gli autori del programma, in attesa che il medico dia il suo responso in merito alle condizioni dell’argentino, abbiano già trovato un eventuale sostituto. Si tratta di Luca Dorigo, che ha partecipato a “Uomini e Donne”, in veste di tronista, per ben tre volte. Di una sua partecipazione all’Isola si parla da tempo e questa potrebbe essere la volta buona, a discapito di Jeremias.

Jeremias Rodriguez sarà uno dei naufraghi de “L’Isola dei Famosi”, o il suo posto sarà preso da Luca Dorigo? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Maria Rita Gagliardi