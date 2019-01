L’ex marito di Tina Cipollari, Kiko Nalli, si sfoga: “Ho saputo che si sposa sui giornali, sono amareggiato”

Da qualche tempo, Tina Cipollari fa coppia fissa con Vincenzo, ristoratore fiorentino che è il suo nuovo compagno, dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli. Proprio Nalli, attraverso le pagine del settimanale “Nuovo”, ha parlato degli imminenti fiori d’arancio della Cipollari. Tina, in una recente intervista, si è detta innamoratissima e pronta a sposare il suo nuovo compagno.

Kikò, che ha avuto da Tina tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco, non era a conoscenza delle intenzioni dell’ex moglie. Come tutti, ha appreso che Tina si risposerà, attraverso i giornali:

“Ho appreso la notizia come la maggior parte della gente: leggendo i giornali! Lei ogni tanto me ne parlava, ma lo faceva ridendo e così non l’ho mai presa sul serio”.

Nonostante sia felice per Tina, con la quale è rimasto in ottimi rapporti, Kikò si dice amareggiato dal fatto che l’opinionista non gli abbia confidato, in prima persona, l’intenzione di convolare nuovamente a nozze:

“Ci sentiamo ogni giorno per organizzare le vite dei nostri figli, ma cerchiamo sempre di non avere battibecchi per non incrinare il rapporto. Le ho detto che, conoscendomi, non c’era bisogno di dire parole del genere. Mi spiace molto che abbia affermato che non ascolto nulla di ciò che dico, perché mi ha fatto passare come quello che conta poco nella sua vita sentimentale”.

Al contrario di Tina, Kikò, dopo il breve flirt vissuto con l’attrice spagnola Myr Garrido, è attualmente single. In questo momento, ha puntualizzato, vuole dedicarsi a sè stesso. Gli auguriamo di trovare presto una persona che sia in grado di fargli battere di nuovo il cuore.

Maria Rita Gagliardi