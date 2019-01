La nuova vita del “bimbo di ghiaccio”: tutto grazie a una foto che ha commosso il mondo

Il mondo si è accorto di lui grazie ad un’immagine che ha commosso il mondo diventando virale. E che gli ha di fatto cambiato la vita: è Ice boy, come è stato soprannominato un bambino cinese di soli 8 anni, fotografato con i capelli e le sopracciglia coperti dal ghiaccio e le guance rosse, dopo aver camminato per chilometri per raggiungere la sua scuola situata in un piccolo paesino dello Yunnan. Il bimbo di ghiaccio o fiocco di neve, ha colpito per la sua storia: ogni giorno usciva dalla sua casetta di fango percorrendo cinque chilometri a piedi per arrivare a scuola. Un percorso non facile camminando sotto la neve ed il gelo con indosso soltanto un giacchetto: è stato il maestro a scattare la foto che gli ha cambiato la vita, dopo averlo visto arrivare a scuola coperto di ghiaccio, ma ugualmente intenzionato ad imparare.

La nuova vita del piccolo Wang

Dodici mesi dopo la diffusione di quell’immagine infatti, la storia del piccolo Wang, questo il nome del bambino, ha avcuto un lieto fine. Non solo la contea di Ludian dove abitava con la famiglia, ha ricevuto aiuti governativi e donazioni, ma è stata anche lanciata dalle fondazioni locali una campagna di beneficenza per dare supporto ai bimbi delle famiglie povere, aiutandoli a superare i mesi invernali stando al caldo e nell’arco di una sola settimana sono stati raccolti ben 47mila dollari.

Adesso i genitori vivono con lui

Inoltre, si legge suo Quotidiano del popolo, la famiglia del piccolo Wang si è trasferita in una nuova casa a due piani che permette di raggiungere la scuola in soli dieci minuti. La madre è tornata a casa mentre il padre ha trovato lavoro vicino alla scuola: i genitori del piccolo lavoravano infatti a Pechino, ad oltre 2000 km di distanza da Wang che viveva con la nonna e la sorella maggiore. Per il piccolo c’è inoltre un’altra buona notizia: nella scuola è stato installato il riscaldamento e, per aiutare gli studenti provenienti dai villaggi lontani, realizzato un dormitorio.