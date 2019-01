Muore a 49 anni Phil Masinga, campione d’Africa nel 1996 ed idolo a Salerno e Bari: il video dei suoi gol

E’ stato campione d’Africa nel 1996 con il suo Sudafrica, vincitore della competizione continentale per la prima volta nella storia nell’edizione organizzata in casa (che fu anche la prima post-apartheid).

Ha giocato in Italia, quindi, con le casacche della Salernitana e del Bari (in Puglia realizzò 24 reti in 74 partite tra il 1997 e il 2001, quando la Serie A era il top dei campionati europei, dimostrando così di essere un attaccante assolutamente valido).

Parliamo di Philemon Raul Masinga – noto anche come Phil Masinga, giocatore classe 1969, scomparso all’età di 49 anni a seguito di una lunga malattia.

Ad annunciare la dipartita, la federazione sudafricana di calcio con un tweet pubblicato in nottata

Sad day for South African football.

A loyal servant of the game, on and off the field of play – SAFA President Dr Danny Jordaan on passing away of @BafanaBafana legend Phil Masinga — Bafana Bafana (@BafanaBafana) 13 gennaio 2019

Per ricordare l’idolo dei Bafana Bafana (sono così chiamati i componeti della Nazional del Sud Africa), pubblichiamo di seguito una compilation dei suoi gol (realizzati, oltre che in Italia, anche in Inghilterra – dove ha vestito la casacca del Leeds United).

Il modo migliore, riteniamo, per ricordarlo.