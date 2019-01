Prese un monopattino fra i rifiuti e venne licenziata, il giudice: “Va reintegrata e risarcita”

Prese monopattino e venne licenziata, reintegrata

Il suo caso, nel 2017, aveva fatto molto scalpore. Aicha Elisabethe Ounnadi, 41 anni, dipendente di un’azienda di Torino per la raccolta di rifiuti (la Cidiu), era stata licenziata per aver preso un monopattino gettato nella spazzatura.

Secondo la donna quel monopattino ancora in buone condizioni e gettato nello sporco le era stato consegnato da un collega. Aicha aveva pensato di prenderlo e ripulirlo per darlo al figlio. Per questo gesto, era stata punita con la peggiore delle sanzioni: il licenziamento. Ma il giudice torinese adesso ha deciso che la donna va reintegrata.

Reintegrata e risarcita dall’azienda

La Corte d’Appello del Tribunale di Torino, sezione del lavoro, ha infatti deciso che la donna va reintegrata nel suo posto di lavoro. Il licenziamento era ingiusto, non proporzionato al fatto contestato alla donna: l’azienda deve restituire anche 11mila euro di spese legali. La Corte ha anche disposto a suo favore un risarcimento di 12 mensilità.

L’azienda aveva giustificato la grave sanzione del licenziamento dicendo che “Si è appropriata di un bene non di sua proprietà”. “A tutti i dipendenti è stato più volte ribadito che non è ammesso appropriarsi dei beni provenienti dalla raccolta dei rifiuti” aveva ribadito l’azienda.

“Giustizia è stata fatta. Siamo soddisfatte soprattutto dal punto di vista umano: la Corte ha riconosciuto che non si è trattato di furto” hanno commentato gli avvocati della donna, Paola Bencich e Mara Artioli.

“Sono contentissima, è la fine di un incubo” ha detto Aicha al Corriere della Sera. “In questi mesi ho cercato di non perdere mai la speranza, l’ho fatto per i miei tre figli che mi hanno sostenuto in questa battaglia. Non sapevo fosse vietato portare via oggetti dai rifiuti e quel giocattolo me l’aveva consegnato una collega”.