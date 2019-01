Annalisa Minetti, dopo gli attacchi social, perdona gli haters: “Non sanno ancora amare”

Qualche giorno fa, Annalisa Minetti, cantante che a partire da sabato prossimo farà parte del cast dello show condotto da Amadeus, “Ora o mai più”, è finita nel mirino degli haters per avere postato sui social una foto che la ritraeva con in braccio la figlia Elèna Francesca. La cantante, non vedente a causa di una malattia chiamata retinite pigmentosa, era stata accusata di non poter essere una buona madre, a causa della sua disabilità.

Ieri, la piccola Elèna Francesca, la seconda figlia che Annalisa ha avuto nel marzo 2018 dal secondo marito Michele Panzarino, sposato nell’ottobre 2016, è stata battezzata e le telecamere di “Domenica Live” erano presenti all’evento. Cosi’, la cantante, che già aveva avuto modo di rispondere ai detrattori attraverso uno sfogo postato su Instagram, ha detto la sua, in diretta, in merito alla questione. Sugli attacchi degli haters, Annalisa ha dichiarato:

“Mi hai talmente difeso tu (riferito a Barbara D’Urso, ndr) che ho poco altro da aggiungere… Stiamo dando loro anche troppa importanza. E’ una fetta del mondo che va perdonata e in loro va alimentato l’amore. Non sanno ancora amare e si distraggono troppo spesso… Il cuore va allenato e loro non lo fanno”.

Ben detto!

Maria Rita Gagliardi