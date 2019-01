Battisti è arrivato a Ciampino alle 11.30: è stato preso in consegna da Salvini e Bonafede 

Battisti a Roma alle 11.30: ci sarà Salvini ad aspettarlo

Cesare Battisti è arrivato in Italia alle 11.30 a Ciampino con un Falcon 900 del Governo italiano, da dove verrà traferito a Rebibbia. Ad attenere il terrorista arrestato l’altro ieri a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, ci saranno anche Salvini e Bonafede.

Poi verrà preso in consegna dal Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria e tradotto al carcere di Rebibbia a Roma.

Ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi

Battisti passerà sei mesi in cella in isolamento diurno e da solo, nel circuito di alta sicurezza per terroristi a Rebibbia. Sconterà l’ergastolo senza beneficio alcuno, ha sostenuto il Guardasigilli Alfonso Bonafede.

Battisti inoltre rientra nei casi di applicazione dell’ergastolo ostativo, l’unico ergastolo che non prevede la liberazione condizionale dopo 26 anni di galera per buona condotta.

“Ringrazio per il grande lavoro le forze dell’ordine italiane e straniere, la polizia di Stato, l’Interpol, l’Aise e tutti coloro che hanno lavorato per la cattura di Cesare Battisti, un delinquente che merita di finire i suoi giorni in galera” ha commentato Salvini. “Il mio primo pensiero va ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia”.