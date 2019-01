Bimbo precipitato in un pozzo, si tenta di tutto. Lotta contro il tempo per salvarlo

Spagna, bimbo precipita in un pozzo

I soccorritori hanno lavorato freneticamente per salvare il piccolo Yulen, di 2 anni e mezzo, che è precipitato in un pozzo mentre giocava. Lo riferisce l’autorevole quotidiano spagnolo El Pais.

I servizi di emergenza sono stati sul posto per 17 ore da quando il piccolo è caduto nel pozzo di Totalan, vicino Malaga. L’incidente è avvenuto domenica scorsa. In centinaia sono accorsi sul posto, tra cui poliziotti e vigili del fuoco: tutti stanno lavorando incessantemente nel tentativo di liberare il ragazzo.

Il pozzo ha un diametro di soli 25 centimetri, quindi gli operai non sono stati in grado di scendere e raggiungere il ragazzo intrappolato. Da qualche ora non si avverte nessun pianto proveniente dal pozzo: aumenta quindi la paura che il piccolo possa essere affondato in una miscela di sabbia e acqua sul fondo del buco.

I soccorritori hanno calato giù una cinepresa lungo il pozzo, arrivando fino a 80 metri, ma le immagini non hanno mostrato alcuna traccia del ragazzo.

Vicenda che ricorda molto la tragedia di Alfredino

Al momento si sta pensando di scavare un buco vicino al pozzo per consentire ai soccorritori di avere accesso. I funzionari di emergenza non sanno se il ragazzo è ancora vivo e “tutte le alternative” sono prese in considerazione.

La sua famiglia stava preparando una paella in una fattoria vicina, mentre il ragazzo era rimasto a giocare con un altro giovane membro della famiglia. La vicenda ricorda molto quella di Alfredino Rampi, il piccolo caduto in un pozzo artesiano nel 1981, nei pressi di Frascati. Il bimbo, di soli 6 anni, perse la vita.