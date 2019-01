Chi è Malefix, il nuovo compagno di Silvia Provvedi

Da quando si è conclusa la turbolenta storia d’amore con Fabrizio Corona, il cuore di Silvia Provvedi è tornato a battere per un altro uomo, la cui identità, almeno fino a qualche giorno fa, è stata tenuta nascosta dalla ragazza.

Nulla si sapeva del nuovo amore di Silvia, ma la gieffina, all’interno della Casa, era solita chiamarlo Malefix ed aveva ricevuto da lui anche un aereo con un bellissimo messaggio. La loro storia è nata prima che Silvia entrasse nella Casa e la giovane cantante non aveva fatto mistero del fatto di aver ritrovato il sorriso, grazie al suo nuovo amore. La relazione continua tutt’ora, tant’è che Silvia, ai microfoni di “Non succederà più”, programma radiofonico condotto da Giada De Miceli su Radio Radio, ha raccontato di essere molto innamorata (ve ne abbiamo parlato qui). Silvia, parlando di Malefix, ha dichiarato:

“Sono innamorata. Ho fatto la scelta giusta per me, non posso dire di non essere felice, sono felicissima”.

Ebbene, grazie al settimanale “Spy” che l’ha rivelata in esclusiva, siamo in grado di svelarvi l’identità di Malefix. Si tratta di Giorgio De Stefano, un ragazzo di origini calabresi che viene da una famiglia molto importante. Giorgio lavora nel settore dell’imprenditoria ed è uno dei proprietari del ristorante “Oro” di Milano. Silvia non è la sua prima fidanzata facente del mondo dello spettacolo, dato che in passato ha avuto una relazione con la pallavolista Veronica Angeloni che, come Silvia, ha partecipato al “Grande Fratello Vip”.

Auguriamo a Silvia e Giorgio di vivere una lunga e serena storia d’amore!

Maria Rita Gagliardi