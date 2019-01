Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film lunedì 14 gennaio 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 14 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 14 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda La Compagnia del Cigno – L’orgoglio di Sara, La storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita, le regole, la disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra che pretende da loro il massimo. Presa diretta – Palazzi d’ingiustizia va in onda su Rai 3, Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di entrare nelle contraddizioni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende.

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Lo stagista inaspettato, Jules Osten, fondatrice di un sito sulla moda, si impegna in un programma di sensibilizzazione rivolto ai senior della sua compagnia. A lei come stagista viene assegnato il settantenne vedovo Ben Whittaker, con il tempo diventerà una sorta di mentore per Jules.

Su Italia 1 va in onda Big Game – Caccia al presidente, L’Air Force One diretto a Helsinki subisce una minaccia di attacco e il Presidente degli Stati Uniti d’America e’ costretto ad abbandonare l’aereo con una capsula di salvataggio, che atterra in una foresta finlandese. Ad aiutarlo a fuggire ai terroristi sara’ un giovane 13enne… Su La 7 va in onda Grey’s Anatomy, Meredith Grey e’ una giovane ragazza di Boston che, dopo la laurea in medicina, riesce ad entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce cosi’ a Seattle, nella vecchia casa appartenuta alla madre. Qui si ritrova a condividere questa nuova esperienza insieme ad un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con i piu’ svariati problemi. In piu’ Meredith e’ figlia di Ellis Grey, una famosa dottoressa, e sente molto il peso del suo nome.

Agente 007 – Bersaglio mobile va in onda su Tv 8, Max Zorin vuole distruggere Silicon Valley per ottenere il monopolio della produzione mondiale di microchip e imporre le proprie leggi di mercato. James Bond riesce a mandare a monte i suoi piani.

Su Iris va in onda Resa dei conti a Little Tokyo, I mafiosi yakuza vogliono imporre sul quartiere la loro legge e i loro traffici dopo aver eliminato il boss locale e gli altri concorrenti. Due poliziotti dovranno mettere fine alla ferocia di questa guerra tra bande rivali. Su Cielo va in onda Le comiche 2, Paolo Villaggio e Renato Pozzetto si rendono protagonisti di ogni tipo di disavventura…

Stasera in TV, lunedì 14 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – La Compagnia del Cigno – L’orgoglio di Sara – Un’altra possibilità

23:40 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

20:50 – Calcio – Coppa Italia – Roma Vs Virtus Entella

23:00 – Southpaw – L’ultima sfida

Rai 3

21:15 – Presa diretta – Palazzi d’ingiustizia

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:32 – All’ultimo voto

Canale 5

21:21 – Lo stagista inaspettato

23:50 – Tutte le donne della mia vita

Italia 1

21:25 – Big Game – Caccia al presidente

23:21 – Una spia non basta

La 7

21:15 – Grey’s Anatomy

00:05 – Body of proof

Tv 8

21:30 – Agente 007 – Bersaglio mobile

00:00 – Trappola in fondo al mare

Iris

21:00 – Resa dei conti a Little Tokyo

22:46 – Cobra

Cielo

21:15 – Le comiche 2

23:15 – The Italian Stallion – Porno proibito

Stasera in TV, lunedì 14 gennaio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Lo stagista inaspettato (Canale 5): Jules Osten, fondatrice di un sito sulla moda, si impegna in un programma di sensibilizzazione rivolto ai senior della sua compagnia. A lei come stagista viene assegnato il settantenne vedovo Ben Whittaker, con il tempo diventerà una sorta di mentore per Jules.

Big Game – Caccia al presidente (Italia 1): L'Air Force One diretto a Helsinki subisce una minaccia di attacco e il Presidente degli Stati Uniti d'America e' costretto ad abbandonare l'aereo con una capsula di salvataggio, che atterra in una foresta finlandese. Ad aiutarlo a fuggire ai terroristi sara' un giovane 13enne…

