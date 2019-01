Elisa Isoardi smentisce il ritorno di fiamma con Matteo Salvini, Dandolo replica: “Non ho detto niente di nuovo”

Si continua a parlare ancora di Elisa Isoardi e Matteo Salvini, nonostante i due, almeno ufficialmente, si siano lasciati. Dopo le dichiarazioni del parrucchiere Federico Fashion Style, Alberto Dandolo, ai microfoni de “I Lunatici”, ha lanciato un’indiscrezione che confermerebbe l’amore ancora in corso tra la conduttrice de “La Prova del cuoco” ed il Vice Premier e Ministro dell’Interno (ve ne abbiamo parlato qui).

Dandolo, aveva parlato di nozze, previste per il 2021:

“La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con Salvini, ma questo è il segreto di Pulcinella. I due non si sono mai lasciati, hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura. Loro staranno così per un altro po’ e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d’anni. Viva Elisa, viva Matteo”.

Il gossip è stato prontamente smentito da Elisa su Instagram:

“Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone, che mi seguono e che, quotidianamente, manifestano il loro affetto e il loro sostegno, di comunicare che ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento. Le inverosimili interpretazioni personali di soggetti terzi, che rilasciano interviste avente ad oggetto la mia vita privata, sono lesive della mia onorabilità, della mia dignità e della mia privacy. Grazie”.

Dandolo, dal canto suo, ha controreplicato, scrivendo:

“Non per sminuire la news, ma quello che ieri notte ho detto ai ragazzi dei Lunatici su Radio Rai Due e’ ne più ne meno quello che sto scrivendo sull’Oggi negli ultimi due mesi. Ho detto anche che secondo me si sposeranno e lo faranno in Piemonte. Un augurio che non vuole mettere in dubbio le parole dei diretti interessati. Io sono certo che si amino ancora e che nulla è cambiato. Ma di sicuro non sto nella loro camera da letto. Ps In caso di matrimonio mi propongo come damigella milf”.

Dove sta la verità? Lo scopriremo presto!

Maria Rita Gagliardi