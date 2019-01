“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ogni tanto bisogna fermarsi a riflettere su quello che bisogna fare e la giornata di oggi sembra piuttosto convulsa. Attenzione: attorno al 22 arriva una buona notizia. , dunque chi ha lasciato spazio a nuovi progetti (magari nelle ultime settimane si è dato da fare per portare avanti delle cose nuove) avrà soddisfazione. L’amore è protagonista: Giove, Marte, Venere sono tutti pianeti in aspetto buono in questo momento. Indicano un rinnovamento ma anche un amante, un amore, una passione, un’amicizia. A volte il grande amore è anche la più grande amicizia, quindi non è detto che ci sia per forza un incontro di tipo fisico. Certo è che molti Ariete adesso stanno rivedendo la propria vita in positivo;

Toro. Il 14 Gennaio è segnato come un giorno favorevole per il Toro e sarà lo sviluppo di questo segno zodiacale per tutto il 2019. Tuttavia, in questi giorni devi stare attento a dire le cose giuste perché si rischia un piccolo conflitto, soprattutto se ci sono delle persone che non la pensano come te. Cerca di non rovinare le quiete, ecco, che in fondo questo periodo porta. Febbraio sarà un mese importante anche per risolvere un problema. Non c’è più Giove opposto rispetto all’anno scorso e quindi dal punto di vista delle legalità possono nascere delle occasioni in più;

Gemelli. I Gemelli stanno per chiudere un Gennaio pesante. Ho spiegato più volte che questo non è ancora un mese facile, tra chi ha sospettato un tradimento, sul lavoro o in amore, e chi invece ha aumentato il nervosismo e forse ha anche detto a una persona “Via di qui!” (strano che il Gemelli lo facciano, è improbabile), adesso c’è questa indicazione alla prudenza che vale almeno fino alla fine di Gennaio. Puoi seguire una nuova linea? Sì, ma dal prossimo mese. Per ora consiglio strategie furbe;

Cancro. Buona nuova settimana, interessante, ma Saturno dissonante, Marte dissonante, provocano sempre dei disagi quindi in questo momento magari è un pochino faticoso fare le cose che vuoi fare; poi, l’anno scorso, se hai fatto tante cose, adesso c’è un cambiamento: tu vorresti attuarlo, anche nel lavoro. Magari hai fatto una richiesta però le cose vanno un pochino per le lunghe. Non ho detto che non ci sarà nulla per te, anzi. Ci sono anche delle buone soluzioni in arrivo, però pare che tu debba darti particolarmente da fare o magari in questi giorni qualche disputa c’è. Attenzione che non si trascini anche in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Continua l’ondata favorevole che porta il Leone tra i segni più desiderosi di emergere e già il Leone è un segno che ama essere amato. Ricordiamoci che in questo periodo, visto che ci sono grandi stelle e c’è questo desiderio di rimettersi in gioco, ogni occasione deve essere sfruttata, ogni emozione deve essere rivalutata. Poi per chi ha un’attività in proprio non escludo che sia stata fatta già una proposta in più perché con stelle di questo genere è difficile non ottenere un piccolo o grande vantaggio. Sono favoriti, ovviamente anche gli studenti e tutti quelli che iniziano una nuova attività o cambiano magari un indirizzo di studi;

Vergine. La Vergine vuole riposare, addirittura c’è anche chi ha vissuto un momento difficile dal punto di vista fisico: magari ha dovuto affrontare un disturbo o una piccola operazione, oppure- in casi meno importanti- un malessere stagionale. Lunedì e martedì meglio andar cauti. Bisogna ricordare che la forza è mancata e va recuperata. Una forza che sarà ancora più grande a Febbraio, quando alcune situazioni a livello sentimentale saranno più facili da gestire. Oggi, però, ogni disagio va affrontato con calma;

Bilancia. Per la Bilancia stelle amiche. Attenzione perché non tutti, invece, sono amici nell’ambito del lavoro. Il tuo lavoro in questo momento è particolare nel senso che non ti senti protagonista. Come se qualcuno muovesse al posto tuo le fila di un discorso che tu vorresti fare in prima persona ma che non puoi fare, allora c’è questo stato di disagio. Che tu abbia modo di rivedere la tua vita in un’ottica diversa è possibile però non ora. È chiaro che in amore ci vuole pazienza;

Scorpione. Per lo Scorpione questa è una settimana interessante nonostante la Luna opposta, martedì e mercoledì, che potrà rappresentare qualche problema ogni tanto. Quindi, anticipiamo i tempi: se devi fare una richiesta falla in questo giorno. Visto che negli ultimi sei mesi ci sono stati anche dei problemi di famiglia, bene, adesso cerca di essere un pochino più tranquillo. Tu mi dirai: “Come faccio se tutto attorno a me ruota in maniera vorticosa?”. Ricorda che spesso sei proprio tu a girare la ruota velocemente, a volere vivere in un clima accelerato. Venere favorevole indica che qualche Scorpione è alla ricerca di un amore perduto. Per lo Scorpione queste sono giornate di grande stimolo e di energia. Oggi c’è solo un piccolo fastidio fisico da superare ma nel pomeriggio già la Luna ti aiuta a recuperare buone forze.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Segno delle imprese, delle avventure che finalmente nel 2019 potrai realizzare e qui bisogna capire cosa vuoi perché se c’è già la persona giusta al tuo fianco matrimoni, figli, convivenze possono essere spinte al top. Altrimenti potresti anche desiderare di cambiare vita. Certo è che si decide come vuoi tu, quindi sei tu l’artefice del tuo destino;

Capricorno. Il Capricorno ha una Luna dissonante, il che non vuol dire che le cose non funzionino ma semplicemente che non c’è tanta voglia di parlare. Quando un Capricorno è silenzioso bisogna temere il peggio perché sta rimuginando, perché c’è qualcosa che non va. Un pianeta che già dall’anno scorso ti sta dando forza è Saturno. Stando nel tuo segno zodiacale non può che renderti ancora più energico, forse anche troppo irascibile in certi momenti, sofferente. È il motivo per cui da qualche tempo stai rivedendo anche le tue posizioni nell’ambito del lavoro;

Acquario. Per l’Acquario si apre una settimana particolare perché c’è un grande impeto e poi devi mettere in chiaro situazioni rimaste in sospeso. Tutto quello che è nato l’anno scorso (attenzione: che è nato solo nel 2018) può essere rivisto o chiuso: collaborazioni, situazioni particolari, soprattutto se hai iniziato una collaborazione intorno a marzo o maggio. Ecco, c’è da rivedere qualcosa. Lunedì e martedì sono delle giornate interessanti. Tutti i lavori e le collaborazioni iniziate prima del 2018 non sono messe in discussione. Che ci siano state delle problematiche in amore lo sappiamo tutti, poi Dicembre è stato un mese particolarmente pesante per l’Acquario. ecco perché bisogna ritrovare un po’ di tranquillità;

Pesci. Buon lunedì. Queste stelle invitano ad essere un pochino più sereni. Gennaio, l’ho spiegato altre volte, è un mese un po’ pesante, un mese un po’ agitato, un mese in cui ti arrabbi perché la gente non segue quello che dici o perché proprio tu non sai cosa dire rispetto ad una evidente disattenzione da parte di chi ti sta attorno. C’è il desiderio di stare più sereni ma non è facile, ci vuole più tranquillità interiore ed anche esteriore. Le donne sono più autocritiche degli uomini: forse si rendono conto che qualcosa va cambiato. Certo è che l’amore ha bisogno di maggiore serenità e di questo amore io però preferirei parlare da Febbraio perché in questo momento c’è anche qui una profonda confusione, nella migliore delle ipotesi una distanza, un distacco e forse anche complicazioni con un ex, che non dico che andrebbero dimenticate ma dovrebbero essere vissute con un po’ di serenità (se è possibile).

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento