“Morirete tutti e mangeremo i vostri corpi”: imam tunisino espulso dall’Italia

“Vi mangeremo” espulso imam tunisino

“Prima o poi morirete tutti, entreremo nelle vostre case e vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri… Allhu akbar”.

Queste sono le inquietanti parole pronunciate da un tunisino di 31 anni, Mahmoud Jebali, imam in carcere. L’uomo si trovava in un carcere a Padova ed è stato espulso dall’Italia perché ritenuto pericoloso e sospettato di essere un terrorista.

In un’altra occasione ebbe modo di dire “che, una volta uscito di prigione, sarebbe andato a combattere in Siria” riferisce uno dei NIC che l’ha monitorato in carcere.

Non solo: con la sua pagina Facebook aveva anche espresso apprezzamento ad un video che si intitolava “macellazione lecita di un cristiano”.

Espulso perché pericoloso in carcere

Mahmoud Jebali era entrato in Italia irregolarmente e senza permesso di soggiorno, dal porto di Lampedusa, dopo aver attraversato il canale di Sicilia con un barcone.

Mahmoud Jebali aveva diversi precedenti penali per reati violenti. All’attivo aveva rapine, porto abusivo d’armi, detenzione di droga, uso fraudolento di carte di credito.

Il 31enne “non aveva mai avuto un atteggiamento tranquillo, era polemico, riottoso e arrogante” con gli agenti di polizia. Ma era riuscito a diventare imam, dopo aver intensificato la pratica religiosa.

Era il capo carismatico degli altri detenuti islamici in carcere. Prima leader religioso, poi leader sotto tutti i punti di vista, tanto che i NIC rilevarono che era un pericolo per la sicurezza. Fino all’espulsione in Tunisia avvenuta pochi giorni fa.