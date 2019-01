‘Uomini e Donne Over’, ESCLUSIVA Gianluca: “Lascio temporaneamente UeD dopo la fine con Roberta, non escludo però in futuro nuove conoscenze in studio”

A ‘Uomini e Donne’ ogni giorno ne capitano di tutti i colori. Intrecci, amori, incomprensioni e rotture: il popolare programma di Maria De Filippi riesce ad attirare da tantissimi anni una fascia di pubblico sempre più vasta, interessata alle relazioni dei personaggi presenti in studio e tutte le dinamiche che si vengono a creare.

Uno dei cavalieri più apprezzati del Trono Over è senz’altro Gianluca Scuotto: il 44enne napoletano non è passato indifferente al pubblico femminile e ha iniziato una frequentazione sempre più continua con Roberta Di Padua.

In una delle recenti puntate andate in onda il loro rapporto si è concluso dopo una segnalazione che riguardava Roberta e Riccardo, l’ormai ex fidanzato di Ida. In ESCLUSIVA Gianluca si è confessato ai nostri microfoni per parlare del suo momento sentimentale e la sua situazione attuale; ecco cosa ci ha raccontato…

“Ero pronto come avete potuto vedere in televisione che avrei lasciato il programma con Roberta, a me interessava solo lei e nessun’altra. Avevo i numeri delle altre ragazze compatibili con me, c’è stato quel breve flirt con Cristina ma avevo in mente solo Roberta. E’ sempre stata lei l’unica persona con cui avrei pensato di costruire un futuro fuori da quella situazione. Purtroppo è andata così e non si torna indietro. Ora sono un attimo in standby e non parteciperò alle prossime puntate, se sarò ricontattato dalla redazione per partecipare di nuovo in studio non escludo nuovi incontri se ci saranno persone che verranno nel programma per conoscermi”.

Simone Ciloni