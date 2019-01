Uomini e Donne: Riccardo e Roberta avvistati in atteggiamenti intimi

Con Uomini e Donne le sorprese non finiscono mai: in arrivo pungenti novità per i volti più amati del noto programma

Il trono over è molto seguito ed apprezzato da migliaia di telespettatori. Uno dei protagonisti più amati è sicuramente Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri del trono. Dopo una lunga liaison con Ida Platano, in un continuo tira e molla che ha destato l’interesse di tutti, pare proprio che il buon cavaliere abbia deciso di tagliare con il passato. Riccardo sembra pronto a vivere nuove avventure e a conoscere nuove persone. Pertanto, la storia tra i due sembra giunta al termine.

A questo proposito, Riccardo è stato visto in compagnia della nuova fiamma. Pare proprio che l’uomo esca con Roberta Padua. Ebbene sì, molti di voi la conosceranno: la bella Roberta ha avuto un lungo trascorso con Gianluca Scuotto, il cavaliere tanto amato da Roberta che però non ha voluto approfondire la sua conoscenza. Gianluca ha sempre voluto conoscere altre donne a differenza di Roberta, che voleva solo la sua attenzione. Per suscitare dell’interesse nei suoi confronti, Roberta ha frequentato Sebastiano Mignosa. Tuttavia l’unica reazione è stata la rabbia di Denise, la dama interessata a Sebastiano. In ogni caso, tra i due le cose sembrano andare davvero molto bene.

Le informazioni arrivano dal blog di Isa e Chia, secondo cui Riccardo e Roberta sono stati avvistati in atteggiamenti piuttosto equivoci a Taranto. Se da una parte Riccardo sembra aver messo da parte Ida in quanto la donna non suscitava in lui l’interesse di un tempo, dall’altra parte pare che Ida non sia dello stesso avviso. Nonostante i due non pubblichino più notizie sui rispettivi social, Ida spera comunque in un riavvicinamento poiché innamorata. Ci domandiamo quale sarà la sua reazione nei confronti della segnalazione a Uomini e Donne nei prossimi giorni: restate connessi per nuove ed avvincenti news!