Beppe Grillo entra ad Oxford bendato, gli studenti lo contestano – Video

Beppe Grillo entra ad Oxford bendato, gli studenti lo contestano

Il cofondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è stato invitato ad Oxford per esporre la sua visione politica sull’Europa e sul mondo oltre che per condividere il proprio punto di vista su tematiche di attualità come i vaccini e la fuga di studenti italiani all’estero. L’evento era vietato alla stampa, ma un video emerso su internet ha mostrato l’ingresso del comico nell’aula in cui lo attendevano gli studenti.

Il comico ha fatto il suo ingresso in un’aula gremita di ascoltatori con il classico stile provocatorio: Grillo, infatti, è entrato con una benda sugli occhi inchinandosi verso il pubblico che lo ha accolto con un lungo applauso. La benda, a quanto pare, era una metafora della cecità dell’Europa e del Mondo, incapaci di comprendere quali sono le esigenze delle persone e di osservare la realtà delle cose.

Beppe Grillo contestato ad Oxford per la posizione sui vaccini

Dopo l’accoglienza calorosa e l’introduzione fatta da un ragazzo di appena 21 anni, Grillo ha intrattenuto la platea rispondendo a quesiti e curiosità. Secondo quanto emerso da alcuni rumors, riportati anche dal ‘Corriere della Sera‘, il comico sarebbe stato interrotto da fischi e buu quando gli è stata posta la domanda sui vaccini. Gli studenti avrebbero trovato il suo comportamento sulla tematica poco coerente. Recentemente, infatti, Grillo ha firmato il patto per la Scienza che va contro il movimento No Vax e le pseudo scienze, dopo che il suo partito ha fatto della lotta contro i vaccini un cavallo di battaglia politico in periodo elettorale.