Calciomercato Roma, ESCLUSIVO Zampa: “Serve un mediano come Herrera per il gioco di Di Francesco”

Siamo in piena sessione invernale di calciomercato e ogni squadra cerca di trovare le soluzioni migliori per rafforzare il proprio organico. La Roma di mister Di Francesco ha un po’ deluso le aspettative dei tifosi dopo il girone d’andata (nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League, dove incontrerà il Porto) e cerca di trovare una continuità che finora l’allenatore e i giocatori non sono riusciti a mantenere.

Per l’occasione abbiamo intervistato in ESCLUSIVA il noto giornalista ed ex radiocronista di Mediaset Premium Carlo Zampa (famoso tifoso giallorosso e molto vicino all’ambiente capitolino), che ai nostri microfoni si è espresso sulla situazione attuale in casa Roma e le mosse di mercato.

Ecco quanto detto da Zampa:

“Alla Roma serve assolutamente un centrocampista centrale che faccia rifiatare un totem come De Rossi, già dalla scorsa estate era chiaro che quest’ultimo non poteva reggere tutti i match e serviva un’alternativa di lusso. Io vedrei benissimo un calciatore come Herrera del Porto, nostro prossimo avversario in Champions, in grado di unire qualità e quantità. E’ stato ceduto un elemento come Nainggolan per fare cassa ma non è arrivata un sostituto all’altezza. Zaniolo è senz’altro un ottimo giocatore e dal grande futuro, ma ci sono troppi trequartisti nella rosa di Di Francesco, che per il suo gioco non sono funzionali. Pastore è di indubbio valore ma mal si sposa con il 4-3-3 dell’ex allenatore del Sassuolo e Pellegrini ha più doti da trequartista. Un elemento come il ‘Ninja’ è una ipotesi impraticabile in quanto è impossibile il suo ritorno nella Capitale, ma se fosse per me l’avrei tenuto stretto almeno per un altro anno. L’operato di Monchi nella scorsa estate? Più ombre che luci almeno finora, il mercato giallorosso non è stato proprio in linea con l’idea di gioco della guida tecnica. Chi sogno per l’estate? Che tutti i migliori giocatori della Roma rimangano per costruire un progetto sempre più vincente, senza dover addio alle stelle della rosa giallorossa ogni anno”.

Simone Ciloni