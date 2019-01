C’è posta per Te, Albano e Romina ospiti della prossima puntata: ecco le anticipazioni con video

Albano e Romina ospiti della seconda puntata di C’è Posta per Te

Niente da fare, Albano e Romina rappresentano un grosso pezzo di storia del panorama della musica nostrana. L’intreccio delle loro voci hanno fatto sognare intere generazioni, e continuano ancora tutt’oggi dato che i due recentemente sono tornati a cantare insieme. Oltre ai concerti in tutto il mondo pare che la coppia abbia in programma due serate speciali, che saranno trasmesse in prima serata sulla rete televisiva di Mediaset Canale 5. Queste due serate speciali in programma sono volte ad onorare i 55 anni di carriera di Albano. Proprio per questa ragione gli autori hanno scelto il titolo forse più appropriato, ovvero “55 passi verso il sole“.

55 sono gli anni di carriera di Albano Carrisi, mentre il sole viene citato per ricordare la canzone che gli ha regalato la fama mondiale ovvero “Nel sole“. Siamo sicuri che queste due serate speciali terranno incollati al televisore migliaia e migliaia di fans! Se non riuscite ad aspettare ed avete voglia di vedere in televisione i vostri due beniamini, non dovrete fare altro che sintonizzarvi su Canale 5 sabato sera 19 gennaio 2019. Andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te ed Albano e Romina fanno parte degli ospiti di punta della serata.

Albano e Romina ospiti a C’è Posta per te, una serata da non perdere assolutamente… le lacrime sono garantite al 100%! Albano fa la sua entrata e sembra ringalluzzito, mentre Romina si mostra al pubblico bella come sempre. Pare che Maria De Filippi abbia puntato sulla coppia artistica più amata dalle generazioni degli anni ’70 per rispondere ad un altro debutto importante. Sabato sulla rete avversaria Rai andrà in onda il nuovo programma, condotto da Amadeus, “Ora o mai più“. Riuscirà la regina degli ascolti del sabato sera a sbaragliare la concorrenza? Noi crediamo di si, d’altronde lo ha sempre fatto. Nel frattempo vi lasciamo il video della sorpresa fatta dai due, nello studio di C’è Posta per Te!