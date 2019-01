Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film martedì 15 gennaio 2019

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 15 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 15 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 Non ho niente da perdere, Il film racconta la storia di una ragazza ipocondriaca alla qualeì viene diagnosticato un male incurabile. Presa dal panico si rifugia nel castello di famiglia dove nel frattempo si sta organizzando un matrimonio. Improvvisamente rimane coinvolta in un sequestro di una banda di eco-terroristi. Sarà l’occasione per trovare l’amore, il coraggio e la verità sulla sua effettiva condizione di salute. Su Rai 2 va in onda 911, La serie segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata.

Cartabianca va in onda su Rai 3, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Su Rete 4 torna Il segreto, Isaac chiede ad Antolina di non raccontare ad Elsa quanto accaduto tra loro due. Antolina accetta, pero’ soffre molto vedendo quanto Isaac ami ancora Elsa. Julieta, dopo essersi concessa a Prudencio, inizia a fargli molte domande per ottenere piu’ informazioni possibili.

La vita è una cosa meravigliosa va in onda su Canale 5, Le storie di un poliziotto, di un bancario e di un medico. Il poliziotto scopre che la sua fidanzata fa la escort, mentre il bancario è sempre ricattato dai politici che gli chiedono favori finanziari. Su Italia 1 va in onda Xxx – Il ritorno di Xander Cage, Un’arma tecnologica finita nelle mani sbagliate costringe Cage a tornare in azione… Di Martedì va in onda su La7, appuntamento settimanale con la politica e l’attualità.

Su Tv 8 va in onda Star Trek – Il futuro ha inizio, Il pianeta dei romulani è stato distrutto per colpa di Spock. Un comandante romulano ora cerca vendetta e torna nel passato per distruggere il pianeta Vulcano e tutta la federazione…

Su Iris va in onda Tomahawk – scure di guerra, L’esploratore Jim partecipa a un incontro tra alcuni capi Sioux e i rappresentanti degli Usa. L’uomo espone al comandante delle truppe le ragioni dei nativi, scontenti a causa della costruzione di un forte nei pressi; ma tra gli indiani ci sono gli assassini del fratello…The Yards va in onda su Cielo, Leo ha dovuto scontare una pena che non ha commesso, quando esce di prigione cerca di rifarsi una vita, trova un lavoro come macchinista grazie allo zio Frank. Scopre però che nei depositi ferroviari avvengono attività non proprio legali.

Rai 1

21:25 – Non ho niente da perdere

23:20 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – 911 – Il giorno peggiore di sempre – Punto d’origine – Cuori infranti

23:45 – Killing Season

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

22:20 – Una vita

Canale 5

21:21 – La vita è una cosa meravigliosa

23:25 – I laureati

Italia 1

21:25 – Xxx – Il ritorno di Xander Cage

23:35 – Pitch Black

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Star Trek – Il futuro ha inizio

23:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

00:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

Iris

21:00 – Tomahawk – scure di guerra

22:54 – L’albero degli impiccati

Cielo

21:15 – The Yards

23:30 – Polyamori

