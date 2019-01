Giorgio Manetti, intervista ESCLUSIVA: “Vi racconto il mio nuovo brand, auguro a Gemma la pace sentimentale fuori da Uomini e Donne”

E’ stato uno dei personaggi di ‘Uomini e Donne’ più seguiti, amati e anche criticati a volte; dallo scorso maggio non fa più parte del programma ma Giorgio Manetti (noto soprattutto per la sua relazione con Gemma Galgani e i tentativi di riavvicinamento di ‘Gems’ nell’arco di questi ultimi anni) ha acquisito comunque una grandissima popolarità.

Lo abbiamo intervistato in ESCLUSIVA per sapere i suoi nuovi progetti lavorativi e sentimentali che lo riguardano.

Ciao Giorgio e grazie di essere qui con noi. Dopo 3 anni di partecipazione al Trono Over di ‘Uomini e Donne’, quanto è cambiata la tua vita dopo il tuo addio al programma? Hai qualcosa che vorresti dire a Gianni Sperti che negli ultimi periodi della scorsa stagione ti ha attaccato in più di un’occasione?

Sinceramente non ho più nulla da dire a Gianni Sperti, sono cose che ormai non hanno più alcun significato. C’è stato un cambiamento per quanto riguarda la vita privata perché hai comunque l’attenzione mediatica addosso e in particolare quella del pubblico mi fa sempre molto piacere. A me non disturba mai quando qualcuno in maniera gentile vuole fare una foto con me e rispondo sempre positivamente a chiunque, non dimentichiamoci che la popolarità deriva dall’interesse del pubblico. Prima, durante e dopo la trasmissione mi sono sempre sentito solo e solamente me stesso. Avendo un’alta opinione di me i fattori esterni non ti possono cambiare più di tanto, cambiano magari certe condizioni di vita ma sinceramente non mi lamento, è stata una vittoria la partecipazione al programma.

Puoi svelarci una volta per tutte se farai davvero parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi?

Come ho già detto anche in altre interviste, sono 3 anni che il mio nome viene accostato all’Isola dei Famosi, con diversi giornali che pubblicano il fatto che io partecipi al reality magari mettendo la notizia in prima pagina per poi scoprire all’interno del magazine che il mio nome è stato scartato a favore di un altro concorrente. Per questo motivo vi dico che non parteciperò al programma, è una sciocchezza che non sopporto più ormai.

Hai recentemente aperto l’agenzia di eventi ‘Giorgio Manetti Lifestyle’, in collaborazione con la wedding planner Monica Balli; raccontaci come è nata questa nuova avventura lavorativa…

Monica Balli la conosco da oltre 10 anni in occasione del matrimonio in Italia di una mia amica del Texas, è una donna che è molto professionale e ha tantissimi contatti all’estero ed è la persona giusta per questo percorso professionale dando vita appunto al brand ‘Giorgio Manetti Lifestyle, la cui principale attività è organizzare eventi sia privati (matrimoni, feste di laurea, ecc) che aziendali, in Italia ma soprattutto all’estero. Vogliamo dare un servizio il più possibile di livello per soddisfare le esigenze delle persone che si rivolgono a noi.

Non possiamo non chiederti un pensiero su Gemma Galgani; l’hai più sentita dopo il tuo addio a ‘Uomini e Donne’?

Gemma è stata una bellissima avventura vissuta tra l’altro all’inizio della mia esperienza nel programma e che è durata 8 mesi. Ho avuto rapporti telefonici con lei ma solo per farci gli auguri in occasione di feste o compleanni. Per il resto posso dire che dopo 10 anni di permanenza a ‘Uomini e Donne’ le auguro di trovare la pace a livello sentimentale anche fuori dal programma, perché sembra quasi impossibile per Gemma trovare un percorso continui all’interno della trasmissione…

Simone Ciloni