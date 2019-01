“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sei in una fase di recupero lento, progressivo, anche se questa è una settimana che almeno fino a mercoledì può portare qualche piccolo turbamento. Certo che quando si hanno tanti stimoli è difficile scegliere. Mi piace questo cielo. Attorno al 22 può arrivare una bella notizia. Momento molto importante anche per chi sta cercando qualcosa di nuovo nell’ambito del lavoro o dell’amore;

Toro. Per il Toro avere Luna, Saturno, Mercurio in ottimo aspetto non solo porta buona energia ma anche la capacità di attivarsi e fare cose nuove. E io consiglio a tutti i Toro che vogliano portare avanti un progetto di lavoro di concentrarsi. Però attenzione che l’anno scorso c’è chi ha ceduto qualcosa, c’è chi ha avuto dei problemi, e quindi adesso bisogna anche sistemare quello che il 2018 ha fatto saltare. Cielo che mi piace per i nuovi amori;

Gemelli. I Gemelli sono sempre in difficoltà. Avevo spiegato che Gennaio è un mese molto pesante o comunque in amore non così ricettivo. Mantenere la calma non è facile. C’è anche chi nell’ambito del lavoro sta tentando di trovare un giusto assetto. Giovedì e venerdì saranno giornate migliori per i sentimenti. Chiedo sempre la moderazione e la diplomazia da sostituire ad attacchi frontali che adesso non porterebbero da nessuna parte. Il settore sentimenti è da rivedere: gelosie, incertezze, forse anche un amore che non è corrisposto;

Cancro. Giornata tranquilla ma attenzione nel rapporto con Bilancia e Pesci. Con la posizione di Mercurio e l’agitazione di Marte adesso potresti dire qualcosa di sconveniente, fare un’affermazione che magari riguarda un collega che non è proprio giusta. Insomma, ti possono anche accusare di fare delle cose che non desideri o che comunque non hai fatto. Ti senti anche un po’ nervoso: non creare disagi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone volere è potere, lo sappiamo molto bene. Se dico che questo è un periodo buono non bisogna chiudersi in casa. Chi è rimasto deluso in amore dovrebbe affacciarsi ad una nuova relazione e la seconda parte della settimana sarà ancora più interessante e quindi in queste 48 ore c’è solo un piccolo contrasto fisico da superare. Quindi, attenzione anche alla forma fisica perché potresti essere stanco (ultimamente hai dato troppo), al freddo, ed in generale alle preoccupazioni che arrivano dall’esterno, però lo ripeto: sei sempre tra i protagonisti della scena delle stelle;

Vergine. Non è un caso se qualcuno, soprattutto agli inizi di Gennaio, è stato male, ha dovuto affrontare dei piccoli problemi personali, di salute. Nei periodi in cui si fa troppa fatica a raggiungere uno stato di buon equilibrio è normale anche vivere dei momenti di disagio che di solito, per la Vergine, sono localizzati allo stomaco, all’intestino. Perché? Perché la Vergine, un po’ come fa il segno del Cancro, le cose non le tira fuori, le tiene dentro, e tutto questo- nel tempo- crea problemi. Impedimenti possono essere superati. Recupero da Febbraio;

Bilancia. Per la Bilancia, dopo l’agitazione vissuta nelle ultime 24 ore, c’è una maggiore tranquillità. Sembri più attento ai dettagli. Non innervosirti se qualcosa non va per il verso giusto. Come ho spiegato nelle previsioni generali, la prima parte dell’anno è un pochino rallentata e anche se ci sono disturbi di lavoro, personali, prima di aprile non si riesce a superare un certo problema. Forse perché prima di aprile non riesci a scaricare, ecco, delle persone o delle responsabilità che adesso pesano un pochino troppo. È un periodo di ripensamenti;

Scorpione. Lo Scorpione è possibile che nelle prossime 48 ore viva qualche ritardo. Il fatto di avere una Luna in opposizione crea sempre qualche disturbo di troppo, però io voglio dare comunque una valutazione molto attiva, favorevole, al tuo segno. In questi giorni stai facendo un bellissimo lavoro di elaborazione interiore, che porterà lontano, e anche Mercurio favorevole aiuta. Consiglio di prediligere i rapporti con persone solide, per esempio con un Capricorno o con i segno dei Pesci.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha dei dubi solo se ha più strade da seguire, ma in fondo ben vengano dubbi del genere perché il dubbio che crea disagio, pessimismo, è quello che non porta da nessuna parte; ma se io sono in dubbio tra tante situazioni e devo sceglierne una vuol dire che c’è più assortimento attorno. Se c’è una discussione da affrontare sarà bene farla subito perché sei molto favorito. L’amore torna protagonista;

Capricorno. Il Capricorno vive giornate interessanti, poi abbiamo anche una Luna bella per gli spostamenti. Di solito non fai viaggi se non sei convinto di poterli fare. in questo momento è probabile anche che tu ti chiuda un po’ troppo in te stesso. Una cosa che è giusta e sbagliata. Giusta perché bisogna capire le proprie emozioni, sensazioni, per poter vivere al meglio con gli altri. Sbagliata perché a volte il Capricorno poi si ritrova a stare sempre con le stesse persone e questo alla lunga stanca. C’è bisogno di un po’ di aria ma anche di un chiarimento in amore;

Acquario. Il segno zodiacale dell’Acquario vive un giornata in cui si avrà voglia di fare tante cose, anche di parlare chiaro. Sappiamo che l’Acquario vince quando porta creatività nella sua vita, originalità, quindi se pensi di poter fare meglio di altri in un lavoro puoi proporti. Poi non c’è più Giove contrario, quindi quello che è stato bloccato, fermato l’anno scorso, adesso riparte e ci sono più consensi. Consensi persino in amore, dove l’amore vive sempre il famoso dilemma tra “voglio il matrimonio o la libertà?”, e a volte trova la via di mezzo. Per esempio, la convivenza. Sperimentazioni nate l’anno scorso possono proseguire anche se a Dicembre c’è stato un momento di forte disagio, di forte tensione. Bisogna recuperare un sacco di soldi che sono stati persi negli ultimi tempi ma puoi guardare al futuro con più ottimismo;

Pesci. Giornate interessanti, ma quante sono le risposte d’amore che mancano dagli inizi di questo mese di Gennaio? E non certo per colpa tua. Alcune coppie sono state un po’ sbandate, altre sono state troppo lontane. C’è una forte conflittualità. Forse desideri una persona che non è facile raggiungere? Se in bilico tra due relazioni? Il cuore è un po’ in subbuglio. Credo che sia importante adesso evitare di fare confusione e creare problemi alla propria vita senza motivo. Qui mi riferisco non tanto a chi non ha un amore, perché in questo caso la confusione è solamente interiore, ma a chi ha già un sentimento perché non è escluso che magari nel corso degli ultimi tempi- anche per vendicarti di un torto subito, di una persona che magari è stata un po’ freddina con te- tu abbia guardato qualcun altro. Bisogna essere certi di ciò che si desidera e soprattutto non dire bugie perché sia che tu debba ascoltarle sia che tu debba dirle per motivare una tua azione o semplicemente giustificarti di qualcosa, alla fine lo sappiamo che una bugia ascoltata o detta porta sempre un po’ di amarezza, porta sempre un po’ di conflittualità e quindi è bene uscire da questo tipo di situazioni che certo non portano lontano soprattutto in amore.

Maria Mento