Medjugorje, il racconto di Sara: “Sono stata guarita dagli occhi della Madonna”

Medjugorje, il racconto di Sara

“Guarita dagli occhi della Madonna”. È la testimonianza di una giovane donna, madre di due bambine, di nome Sara. La ragazza è andata a Medjugorje e proprio lì avrebbe potuto guarire un forte trauma vissuto da piccola, legato ad una violenza sessuale.

La storia di Sara, una delle tante testimonianze delle persone che sostengono di essere guarite grazie all’influsso della Madonna a Medjugorje, è apparsa sul bloc ‘Medjugorje tutti i giorni’.

Guarita da un trauma dell’infanzia

La giovane donna, madre di due bambine, ha lasciato la testimonianza della sua infanzia. La donna aveva subito una violenza sessuale quando era adolescente, da parte di una persona vicina alla sua famiglia. Gli anni a seguire erano stati un inferno, costellati di crisi di panico e di ansia. Nessuno, nemmeno la sua famiglia ed il fidanzato, erano in grado di restituirle la serenità.

Finché Sara decide di andare a Medjugorje in pellegrinaggio. “Appena arrivati in hotel il mio pensiero era fisso a come avrei passato la notte, perché era da anni che non riuscivo a dormire serena” racconta. “Sognai tutto il tempo Maria, quei suoi occhi azzurri che mi fissavano, mi sentivo cullata e amata, ed al mio risveglio lei era ancora lì” dice.

Durante il pellegrinaggio, Sara ha avvertito una sensazione di serenità e di pace come non le provava da anni. Quando è tornata a casa dalle sue due bambine, si è detta completamente guarita. “Non ho più attacchi di panico, insonnie né paure. Tutto è sparito come se non ci fosse mai stato… Grazie a Gesù e a Maria sono rinata a nuova vita”.