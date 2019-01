“Siete i fortunati vincitori”? Tornano le truffe telefoniche su WhatsApp

Sebbene da diverso tempo sia i siti d’informazione che i profilo social della Polizia di Stato combattano contro i messaggi truffa, i truffatori informatici non perdono il vizio e ciclicamente mettono in giro un messaggio che possa indurre, tramite paura o ingenua eccitazione, l’utente a cliccare su uno specifico link e fornire i propri dati personali.

L’ultimo della lunga serie è un messaggio relativo ad un’estrazione fortunata inviato tramite WhatsApp. Nel messaggio in questione si legge: “Congratulazioni (Nome del contatto) I nostri risultati dell’estrazione sono noti oggi! Sei uno dei 25 fortunati acquirenti >>”, a questo testo è collegato un link sul quale cliccare (che non vi riportiamo) per conoscere tipologia ed entità del premio e condividere i dati personali per riceverlo.

Ecco perché simili messaggi sono una truffa

Supponiamo per un momento che il messaggio sia da prendere in considerazione. Qualora aveste partecipato ad un’estrazione il gestore (o il commesso) del negozio vi avrebbe sicuramente informato di una simile opportunità e vi avrebbe chiesto di inserire i vostri dati per avere una chance di essere estratti. Nel caso di una vera estrazione, inoltre, vi verrebbero forniti il nome del concorso ed il negozio a cui esso è collegato. Infine non vi verrebbe richiesto l’ingresso a nessun sito tramite link senza nome (al massimo a quello del negozio stesso che effettua la promozione) e sopratutto non vi verrebbe richiesto l’inserimento di dati sensibili per ricevere il premio, poiché già in possesso del negozio che ha effettuato la promozione.