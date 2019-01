10 Years Challange, il nuovo trend che impazza sui social: di cosa si tratta?

10 Years Challange, com’eravamo dieci anni fa? Ecco la nuova sfida social

Arriva l’ennesima tendenza favorita dall’utilizzo dei social networks: quella contrassegnata dall’hashtag #10YearsChallenge. La “sfida” è semplice e fortunatamente (almeno questa volta) non si tratta di giochi social potenzialmente mortali. Tutti, non solo famosi ma anche utenti “normali”, ne sono rimasti letteralmente conquistati.

Si tratta di mostrare al popolo social come si è fisicamente invecchiati rispetto a dieci anni fa. Ovviamente, questa è una grande occasione per rinverdire la propria popolarità specialmente tra i VIP ed infatti in tantissimi non hanno resistito e hanno pubblicato i loro scatti (compresa la regina degli influencer italiani, Chiara Ferragni).

La nuova sfida che sta letteralmente tenendo banco sia su Twitter sia su Instagram chiede proprio questo, e cioè di mettersi in gioco e di avere il coraggio nel mostrare tutti i cambiamenti (a volte non proprio lusinghieri) innescati dal tempo che inesorabilmente passa.

Partecipare al confronto proposto da 10 Years Challenge è molto semplice. Basta pubblicare nello stesso post due foto che ci ritraggono, una datata 2009 e una datata 2019, apponendo sul post l’hashtag #10YearsChallenge. In questa maniera saranno visibili e sotto gli occhi di tutti i “miglioramenti” o i “peggioramenti” fisici vissuti da una persona nell’arco di dieci anni.

Il 10 Years Challenge è stato, finora, molto apprezzato da VIP di tutte le nazionalità. Tra le star di calibro internazionale hanno partecipato al gioco social grandi nomi come quelli di Miley Cyrus, Janet Jackson, Viola Davis, Reese Witherspoon, Trevor Noah.

Non poteva mancare la risposta dell’influencer italiana del momento, Chiara Ferragni, che è arrivata puntuale. E c’è chi, per motivi assai scontati, ha preferito postare soltanto una foto del 2009.

