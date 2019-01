5700 euro per un caffè con l’influencer Chiara Ferragni: il ricavato devoluto in beneficenza

Prendere un caffè con Chiara Ferragni costa 5700 euro ma è per una buona causa

Quando si parla di Chiara Ferragni è diventato quasi naturale parlare di cifre da capogiro. Dopo lo sfarzoso matrimonio con Fedez acclamato come il royal wedding nostrano, il compleanno di Fedez passato al supermercato con spese pazze, l’acqua ad otto euro, il corso di make up a 650 euro non poteva mancare il caffè con i fan. Avete capito bene! Un fan spenderà ben 5700 euro per fare una chiacchierata con l’influencer più pagata del web, durante la fashion week di Milano. I due si intratterranno, davanti ad un caffè, per parlare di gossip e delle ultime tendenze in fatto di moda e stile. Non mancheranno, quindi, le dritte su come diventare sempre più alla moda.

Si tratta di un’iniziativa presa dalla piattaforma online italiana “Charity Stars“, la quale mette all’asta oggetti ed organizza incontri con personaggi famosi a cifre notevoli. La cosa buona è che il ricavato non viene sperperato, ma al contrario viene utilizzato per buone cause. In particolare il denaro raccolto viene devoluto in beneficenza, e la scelta dell’organizzazione no profit spetta alla celebrità di turno. In questo Chiara Ferragni non ha deluso i fans! L’influencer ha scelto White Mathilda ovvero un organizzazione di promozione sociale, volta a gestire numerosi sportelli contro la violenza in generale. Essa collabora con enti locali ed istituzioni nella battaglia contro la violenza di genere così da soccorrere donne vittime di violenza, discriminazione e di ogni forma di prevaricazione.

Non vi abbiamo svelato il nome di colui che è disposto a tanto, pur di incontrare la sua beniamina. Il suo nickname è Poulsenjr e, per motivi di privacy, non sono noti il suo nome ed il suo cognome. Pare che questo non sia l’unico impegno di Chiara Ferragni, ma che ci siano ben altre due aste benefiche. Passare una giornata nel suo ufficio costerà 670 euro, mentre un pomeriggio di shopping “costa” 870 euro.