Arezzo, timore per un nuovo Ponte Morandi. Chiuso viadotto: “E’ a rischio cedimento”

Arezzo, timore per un nuovo Ponte Morandi. Chiuso viadotto a rischio cedimento

Questa mattina i carabinieri del reparto di polizia giudiziaria di Arezzo hanno notificato un provvedimento di sequestro e chiusura del viadotto Puleto che si trova sulla superstrada E 45 in prossimità di Valsavignone (Arezzo), non lontano dal confine con l’Emilia Romagna. Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore Roberto Rossi al termine di un’indagine aperta il febbraio scorso in seguito al cedimento di una piazzola di sosta che si trovava nei pressi dello stesso viadotto. Qualche tempo dopo erano anche emerse delle immagini che mostravano lo stato di avanzato deterioramento di uno dei piloni. A condividerle sul web era stato un ex poliziotto che si trovava in zona alla ricerca di funghi.

Chiuso viadotto ad Arezzo, i periti hanno riscontrato il pericolo di crollo

Una volta aperto il fascicolo d’indagine sullo stato di degrado della struttura, il procuratore di Arezzo ha richiesto a due periti una perizia sul viadotto e questi già prima di concluderla che c’era un rischio crollo. Nel provvedimento di sequestro e chiusura è stato dunque segnalato che la chiusura è stata determinata da un’alta criticità del viadotto, il quale era a rischio cedimento a causa del continuo passaggio di auto e mezzi pesanti. Nei prossimi giorni verrà studiato un percorso alternativo che permetta agli automobilisti di giungere alla meta desiderata senza dover passare dal viadotto.