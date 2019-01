Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film mercoledì 16 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 16 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 16 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Al posto tuo, Luca Molteni è single ma ha molto successo con le donne. Rocco Fontana e’ invece sposato con Claudia, ha tre figli ed e’ perennemente a dieta. Uno dei due è architetto, l’altro geometra, li accomuna solo il lavoro. Le qualita’ dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una proposta indecente, scambiare le loro vite… La porta rossa va in onda su Rai 2, La Porta Rossa e’ un thriller con protagonista un commissario di polizia che dopo essere stato ucciso resta sulla Terra come fantasma per indagare sul suo omicidio ed aiutare la moglie in pericolo.

Su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto?, trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta. Torna CR4 La repubblica delle donne su Rete 4, programma dedicato all’universo femminile. Su Canale 5 va in onda Ho cercato il tuo nome , Logan Thilbault è un sergente dei marines rientrato da poco negli Stati Uniti dalla terza missione in Iraq. Porta sempre con sè la fotografia di una donna sorridente che però non conosce: l’ha trovata sepolta nella sabbia e da allora non se ne e’ piu’ separato. Decide di trovare quella donna e scopre che si tratta di Beth Clayton, pian piano conquisterà il suo cuore.

Va in onda su Italia Uno I mercenari 3, Barney, Christmas e il resto della squadra dei Mercenari viene faccia a faccia con Conrad Stonebanks, colui che in passato aveva fondato il gruppo insieme a Barney. Tutti credevano che fosse morte, ad ucciderlo era stato proprio Barney perché era diventato un trafficante d’armi. Stonebanks e’ sopravvissuto e intende porre fine ai Mercenari. Su La7 va in onda Caccia a Ottobre Rosso, Ottobre Rosso è il piu’ sofisticato sottomarino atomico dell’Urss, parte per una missione di cui gli americani riescono a decifrare il significato. Jack Ryan, della Cia, capisce che il comandante Ramius intende disertare e consegnare il sommergibile agli americani. Anche i sovietici lo capiscono, per questo iniziano a cercarlo per distruggerlo.

Su Tv 8 va in onda Resta anche domani, Mia Hall e’ una ragazza di 17 anni, costretta a scegliere tra il perseguimento dei suoi sogni musicali alla Juilliard ed Adam, il ragazzo che ama. A causa di un incidente automobilistico va in coma. Mia ha un’esperienza extra-corporea e si ritrova sospesa tra la vita e la morte ad osservare tutto cio’ che accade intorno a lei. Viene trasmesso su Cielo San Andreas Quake, Una sismologa di Los Angeles prova ad avvisare la popolazione che presto si verificherà un grave terremoto, ma nessuno le crede…

Su Iris va in onda Training Day, Jake Hoyt è appena entrato nell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Jake crede in quel che fa, convinto che il suo sia un compito di rilevanza sociale. Il collega Harris gli aprirà gli occhi rivelando tutta la propria corruzione.

Stasera in TV, mercoledì 16 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Al posto tuo

23:00 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – La Porta Rossa

23:25 – After Life

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:10 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – Ho cercato il tuo nome

23:16 – Anna Karenina

Italia 1

21:25 – I mercenari 3

23:50 – Wolfman

La 7

21:15 – Caccia a Ottobre Rosso

00:10 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Resta anche domani

23:45 – Italia’s Got Talent – Audizioni

Cielo

21:15 – San Andreas Quake

23:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Iris

21:00 – Training Day

23:33 – Onora il padre e la madre

