Freccero conferma: “Stefano De Martino è il nuovo conduttore di ‘Made in Sud'”

E’ ufficiale, dopo i vari rumors che si sono rincorsi nelle ultime settimane (ve ne abbiamo parlato qui), Carlo Freccero, nuovo direttore di Raidue, ha confermato che Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore di “Made in Sud”, programma comico partenopeo.

Freccero, che ha appena annunciato la conduzione di Simona Ventura a “The Voice” (ve ne abbiamo parlato qui) ha annunciato l’approdo del ballerino in Rai a “Panorama”: “Il 25 febbraio ripartirà Made in Sud con Stefano De Martino”. Dopo essere stato inviato della scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” e la breve esperienza a “Selfie”, Stefano si cimenterà, per la prima volta, con la conduzione di un programma tutto suo, in prima serata.

Il programma, che nella sua ultima stagione è stato condotto dal cantante Gigi D’Alessio ed ha registrato ascolti non proprio esaltanti, andrà in onda di lunedi dagli studi Rai di Napoli. In una recente intervista rilasciata a “Fanpage”, Stefano aveva annunciato la sua assenza ad “Amici” (ve ne abbiamo parlato qui):

“Amici è il programma che mi ha lanciato. Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici. Mi ha cambiato la vita. Se ci sarò nella prossima edizione? Non credo”.

Come se la caverà Stefano come conduttore di “Made in Sud”? La sua presenza farà bene agli ascolti del programma? Lo scopriremo, tra qualche settimana!

