‘Grande Fratello 2019’ con la D’Urso alla conduzione: c’è la data

Reduce dalla prima puntata de “La Dottoressa Giò”, che ha registrato ascolti poco esaltanti, Barbara D’Urso si appresta a tornare in prima serata con un altro programma, che l’ha vista protagonista nella scorsa stagione televisiva: “Grande Fratello”. Nonostante la scorsa stagione non abbia brillato negli ascolti, Mediaset ha deciso che il reality andrà regolarmente in onda e di affidarlo alla conduttrice di “Pomeriggio Cinque”.

Il sito “Tvblog”, in esclusiva, rivela la data della trasmissione della prima puntata del programma. Il “Grande Fratello” aprirà ufficialmente i battenti lunedi’ 15 aprile. Dieci sono le puntate previste dall’azienda, con la finale che si terrà a giugno. Ancora nulla è trapelato sul cast, ma pare che Cristiano Malgioglio sia stato confermato in veste di opinionista. Lo storico paroliere potrebbe essere affiancato dalla “Marchesa”, Daniela Del Secco D’Aragona.

Ma il “Grande Fratello” non è l’unica fatica della quale Barbara sarà protagonista in prime time. La presentatrice, a febbraio, sarà al timone di un programma che sarà un’estensione di “Domenica Live” (ve ne abbiamo parlato qui). In merito al nuovo progetto, Barbara ha raccontato:

“Non riguarda né la TV né la fiction. Ne sentirete parlare prima dell’estate. Partirà a metà febbraio e sarà un’evoluzione di “Domenica live”.

Attendiamo, con impazienza, di seguire le nuove dinamiche della Casa del “Grande Fratello”!

Maria Rita Gagliardi