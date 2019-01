Jasmine Carrisi: la figlia di Albano pubblica una foto in bikini e fa girare la testa al web!

Foto in costume da bagno per Jasmine Carrisi

La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, per un motivo o per un altro è sempre nell’occhio del ciclone. Negli ultimi tempi era stata criticata per diversi motivi: molte volte gli utenti l’hanno accusata di aver fatto qualche ritocchino alle labbra. Altri commentano il suo strabismo… insomma ogni occasione è buona per dare aria alla bocca. Ma Jasmine Carrisi è abituata all’attenzione mediatica, per via dei suoi genitori, e non da adito alle critiche. Anzi la ragazza ignora i commenti e va tranquillamente avanti per la sua strada! Qualche giorno fa aveva pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto che la ritrae felice mentre bacia il suo fidanzato. Ultimamente, invece, ha postato uno scatto in cui è immortalata mentre prende il sole su di un lettino.

Alla giovane sembra non interessi nulla di quello che pensa la gente, anzi si diverte a pubblicare scatti di ogni tipo. Questa foto in particolare non ha destato poi così tanti commenti negativi come al solito… anzi! Il popolo del web è andato letteralmente in visibilio, sommergendola di complimenti a ruota libera. Nonostante la giovane età di Jasmine Carrisi, ricordiamo infatti che non è ancora maggiorenne, ha la bellezza di una donna in fiore!

Sarà merito forse dei suoi splendidi occhi azzurri, dei lunghi capelli biondi che le incorniciano il viso e della sua carnagione di porcellana? Beh forse! Se consideriamo il fatto che a ciò si aggiunge un fisico mozzafiato, come si può non dare ragione a chi commenta positivamente le sue foto! Possiamo dire chela mela non cade mai troppo lontana dall’albero! La Carrisi porta i geni di due genitori che in quanto a bellezza non hanno nulla da invidiare a nessun altro. Molti notano qualche somiglianza con Ylenia Carrisi, altri ancora sostengono come Jasmine abbia molti tratti di Cristel. Quello che è sicuro è che Jasmine Carrisi è una ragazza meravigliosa, e con il passare del tempo sarà sempre più bella!