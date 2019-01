“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Devi parlare se necessario, non perché tu stia dicendo cose che non hanno senso, al contrario anzi. Ora con Giove, Venere, Marte tutti in ottimo aspetto sei tu che comandi, ma il problema in questo momento potrebbero essere le parole dette in più, quelle parole che ti fanno svelare le carte in anticipo. Non svelare il tuo gioco in anticipo, soprattutto se ci sono delle trattative da portare avanti. Questa dissonanza di Mercurio parla proprio di un ritardo perché magari tu vuoi fare delle cose, si rinviano sempre, non si arriva mai al dunque. Sappiamo che entro la fine di questa stagione, ma soprattutto anche molto prima (la fine di Gennaio), ci saranno delle buone novità, quindi chi ha tempo non aspetti tempo. È arrivato il momento di agire e di reagire;

Toro. Il Toro questo mercoledì, con la Luna nel segno e con Saturno e Mercurio favorevoli, è più convinto di quello che pensa, anche di quello che ha. Un amore deve arrivare ad essere importante. Tu in questi giorni potresti, soprattutto se frequenti una persona da poco, aver anche taciuto. Magari hai mantenuto il segreto, c’è una storia che non si può dire; poi però sarà rivelata. Diverso il discorso per chi è in coppia e allora la rivelazione potrebbe essere un figlio, una nuova casa, un trasferimento, che qualcuno ha già fatto o altri faranno. Nuove emozioni in vista;

Gemelli. Possiamo dire che dagli inizi di questo mese di Gennaio stai facendo buon viso a cattivo gioco perché purtroppo (o per fortuna) tante cose stanno cambiando ma non come desideri tu. Giove in opposizione parla di contratti da rivedere, situazioni che apparentemente sono contro di te, anche un capo sembra essere contro di te o un collega. Questa volta il guadagno è limitato però la mediazione è la via da seguire. Serve un’azione dolce per risolvere certi problemi. In amore qualcuno non te l’ha raccontata giusta e non te la sta raccontando giusta neanche adesso;

Cancro. Mi piace questo cielo ma vorrei mettere in guardia tutti i Cancro che hanno una storia d’amore da poco e che pensano di poterla di gestire. Se è poi parallela ad un’altra relazione pensano addirittura che potrebbe essere un divertente part-time. Non può essere così perché non sei fatto per amare part-time, perché magari inizi una storia pensando “Tanto poi sono io che decido quando e come vedere questa persona” ed alla fine poi ti innamori; sei troppo anche dolce, amante della famiglia, del rapporto stretto, quindi quello che adesso pensi di poter gestire a Febbraio potrebbe non essere più gestibile. Sarà meglio risolvere certi problemi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Al Leone voglio dare un’ottima valutazione, nonostante la Luna dissonante che riguarda solo qualche arrabbiatura. Il Leone si arrabbia in questi giorni, magari dà un giudizio sugli altri che può risultare pesante. Tu ogni tanto ti diverti a giudicare gli altri o comunque ti poni sul trono, e d’altronde sei Leone e che ci dobbiamo fare. Attenzione a Pesci, Cancro, segni che possono anche arrabbiarsi se dici delle cose sbagliate o se magari ti ergi a giudice degli altri. Sono tre giorni che parlano d’amore, che parlano di sentimenti ritrovati. Per tutti i Leone questo è un periodo di grandi emozioni importanti;

Vergine. Alla Vergine chiedo di non fare troppo, nel senso che in questo momento è importante fare il giusto, quindi segui un tuo percorso, segui le storie che ti interessano davvero anche nel lavoro. Affrontare problemi e cercare soluzioni potrebbe essere importante ma anche rischioso se fai confusione. Prima di rovinare tutto è bene riflettere perché se ci sono conflitti si rischia di aumentarli. Recupero psicofisico, soprattutto fisico visto che molti hanno chiuso Novembre male e hanno iniziato Dicembre in maniera pesante, quindi possiamo dire che gli ultimi due mesi sono stati sotto pressione. Qualcuno addirittura si è curato, ha dovuto affrontare un problema. Adesso va meglio;

Bilancia. La Bilancia, se c’è una delusione, può resistere. Tra l’altro, proprio nell’ambito del lavoro, si aprono nuovi progetti. Io spesso ho parlato di un ambiente che ti va stretto e ho parlato anche di crisi con i colleghi, magari anche di voglia di evadere, però questa crisi può essere anche meno violenta nel senso che ti stanno anche bene le persone che sono attorno però tu vuoi fare altro. In un caso e nell’altro c’è comunque la voglia di tornare a fare delle cose diverse, cambiare gruppo o ambiente. Che tu sia in crisi, che tu sia in lotta oppure no, c’è questo desiderio. Attenzione alle tensioni che si riversano in amore: se non ben calibrate si rischia di arrivare a Febbraio con qualche livore di troppo;

Scorpione. Lo Scorpione ha un anno di espansione e questa espansione è sempre più importante, anche considerando il mese di Febbraio. Per esempio Febbraio è un bel mese per i sentimenti, lo annuncio in anticipo. Le persone attorno a te potrebbero pensare che non stai bene perché non accetti critiche, ti arrabbi facilmente, e pensate invece che quando un nativo Scorpione si arrabbia vuol dire che è stato colpito, che ha paura in qualche modo che siano scoperti alcuni altarini. Ecco perché tutto sommato le persone che ti mettono alla prova da una parte ti dispiacciono dall’altra, invece, ti intrigano tantissimo. Non a caso in amore cerchi sempre qualcuno che è un po’ in contrasto con te.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Al Sagittario consiglio di sfoderare una grinta media in questa giornata di mercoledì perché la Luna opposta può generare qualche fastidio. Annuncio sabato e domenica come due giornate molto importanti, migliori. Febbraio sarà anche un mese di grandi vantaggi. Sarà meglio non fare le ore piccole. È molto importante per il Sagittario adesso iniziare a pensare a nuovi lidi a cui approdare;

Capricorno. Il Capricorno ha una giornata importante. Si può risolvere un piccolo, grande, problema. Sei un pochettino diffidente, questo per nascita, però consiglio di aprire le porte al destino e all’amore perché Febbraio per esempio potrebbe essere un mese molto bello per te e dal punto di vista delle emozioni, delle relazioni, questo mi sembra un oroscopo di grande forza in vista del futuro. Sei solido, come al solito, ma sei anche molto più energico;

Acquario. All’Acquario consiglio di fare le cose con calma più che altro perché c’è una stanchezza arretrata. Non è tanto questo mese di Gennaio a creare problemi quanto tutto quello che hai fatto alla fine dell’anno scorso e anche a Gennaio, agli inizi. Sembra più complicato gestire la tua vita emotiva, le relazioni, però anche in questo caso via libera. I nuovi incontri sono importanti e giovedì e venerdì sono le uniche giornate della settimana che possono portare un po’ di affaticamento;

Pesci. Il tuo amore nei confronti degli altri è noto ed è un amore generico perché non riguarda solo le persone: riguarda anche gli animali, riguarda tutto ciò che per te è fragilità, e quindi è bello da parte tua dare ascolto agli altri però adesso bisognerebbe che qualcuno desse ascolto a te perché sei tu che hai bisogno d’amore, che hai bisogno di sentirti un pochino più sollevato. Una persona molto diversa da te per età, o magari anche per un modo di fare, personalità, come un Vergine e come una persona Capricorno, potrebbe darti una mano proprio perché hai bisogno di una spalla a cui appoggiarti, di un aiuto. Fase di rielaborazione.

