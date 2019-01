Molestò una bimba di 12 anni, giudici condannano autista di scuolabus a 6 anni di carcere

Processato e condannato a 6 anni di carcere per molestie, la vittima è una bimba di 12 anni

È arrivata una condanna a 6 anni di reclusione per un autista di scuolabus che due anni fa aveva molestato una bimba di 12 anni.

L’uomo aveva palpeggiato il sedere della dodicenne e aveva poi anche cercato di abbracciarla.

I fatti si sono svolti a Cremona (Lombardia). La ragazzina è stata aggredita mentre stava andando a scuola, con la sua bicicletta. In quel momento il pullmino della scuola era vuoto e quindi l’autista avrebbe approfittato di quella mancanza di potenziali testimoni. L’uomo stato condannato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Processato e condannato a 6 anni di carcere per molestie, il Pubblico Ministero aveva chiesto 2 anni

I gesti compiuti dall’uomo sono stati ritenuti atti di “violenza sessuale aggravata” dai giudici che lo hanno condannato a sei anni di reclusione. Il Pubblico Ministero aveva chiesto che all’accusato venissero inflitti due anni di reclusione, in quanto il palpeggiamento poteva ritenersi “un fatto di minore gravità”. Invece i giudici hanno deciso per il pugno duro.

L’autista di scuolabus (che in attesa di giudizio era già stato sospeso dal servizio) sarà tenuto a risarcire, in sede civile, la bimba e la famiglia per le molestie inflitte: 25mila euro (20mila per la bimba e 5mila per i genitori) la somma che dovrà corrispondere come risarcimento danni. Atteso tra novanta giorni il deposito della motivazione della sentenza.

Maria Mento