Non solo ‘Domenica In’, il sogno di Mara Venier è un altro: “Ho un progetto”

Da quando è tornata in Rai, alla conduzione di “Domenica In”, Mara Venier sta vivendo un periodo davvero molto felice della sua carriera. Il contenitore domenicale di Raiuno, per settimane, ha battuto il competitor “Domenica Live” che, sembra a causa dei bassi ascolti, è stato costretto a ridurre la sua durata, iniziando alle 17:20, in modo da non scontrarsi con la Venier.

Se “Domenica In”, per la zia Mara è una fatica in corso, altre potrebbero andare ad aggiungersi ai suoi tantissimi successi. In una intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi”, la conduttrice, che recentemente a “Tvtalk” aveva confidato il desiderio di tornare presto sul set, conferma l’esistenza di un progetto che le permetterebbe di riprendere la carriera da attrice, abbandonata nel 1998:

“C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà “La fioraia del Giambellino”. Così potrei tornare a fare anche l’attrice”.

Mara, che sta per tornare nelle librerie con la sua biografia “Amori della zia”, alla quale è stato aggiunto un capitolo dedicato al suo recente successo in Rai, rivela gli ingredienti del successo di “Domenica In”:

“Io lo so che gli ascolti determinano il successo o l’insuccesso di un programma. Ed è chiaro che se il programma va bene io sono contenta. Ma io mi ero proposta di fare tre ore e mezzo di allegria e pensiero, di leggerezza e profondità. Sono riuscita a fare una bella domenica e il successo, oltre agli ascolti, è stato nel gradimento, il caro, vecchio gradimento”.

Maria Rita Gagliardi