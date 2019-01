Amore amaro: proposta di matrimonio hollywoodiana rifiutata all’aeroporto di Catania

Aveva sognato questo giorno, lo aveva pianificato nel minimo dettaglio, attendendo il momento giusto per mettere in atto il suo proposito: convolare a nozze con la fidanzata. Il giovane Romeo aveva approfittato della partenza della ragazza per preparare la romantica sorpresa al suo ritorno.

Il giorno della fatidica proposta aveva già l’anello, un mazzo di fiori, il completo delle grandi occasioni e persino un palloncino a forma di cuore con su scritto ‘Mi vuoi sposare‘. Affinché quel giorno venisse scolpito nella memoria della ragazza, nella sua ed in quella dei concittadini, tutto era curato nel minimo dettaglio. A dargli supporto anche il personale dell’aeroporto che ha pubblicato un post dedicato alla proposta sulla pagina Instagram ufficiale dello scalo di Fontanarossa. Insomma, tutto era concepito in maniera perfetta ed i presenti tifavano per la vittoria dell’amore, bisognava solo attendere il suo ritorno.

Le fa la proposta di matrimonio, lei rifiuta e scappa via

Come testimoniato da un video apparso su Instagram qualche ora più tardi, la risposta data dalla ragazza è stata diversa da quella che l’innamorato si attendeva. Quando l’uomo si è inginocchiato e le ha chiesto la mano, lei è rimasta scioccata, si è messa la mano alla testa ed ha rifiutato. Il risposta ha generato momenti d’imbarazzo che sono culminati con l’intervento della madre della ragazza, la quale ha insultato il povero Romeo e si è portata via la figlia.

Nelle ore successive i commenti sul post pubblicato sulla pagina dell’aeroporto di Catania hanno confermato che la proposta era naufragata. In molti hanno voluto mostrare solidarietà all’innamorato deluso, lodando il suo coraggio e dicendogli che se lei non ha accettato non merita il suo amore.