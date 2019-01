Silvia Provvedi a ‘Mattino Cinque’, interviene Fabrizio Corona: “Sapeva che l’ho tradita”

Dopo aver raccontato, a Radio Radio, di essere felicemente fidanzata del suo Malefix, ossia Giorgio Di Stefano, imprenditore e proprietario del ristorante “Oro” a Milano (ve ne abbiamo parlato qui, mentre qui vi abbiamo rivelato l’identità di Malefix), Silvia Provvedi, questa mattina, è stata ospite a “Mattino Cinque”, insieme a sua sorella Giulia, con la quale forma il duo canoro delle Donatella. La ragazza è stata protagonista di un confronto, a distanza, con il suo ex, Fabrizio Corona.

Una volta entrata in studio, dopo aver rivisto il confronto con Corona nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Silvia ha rivelato di non provare nulla nel vedere le immagini e che con Fabrizio non era felice. Ora, reduce dal “Grande Fratello Vip” che l’ha aiutata a dimenticare Fabrizio, è innamoratissima del suo Malefix. Silvia, che in passato, per stessa ammissione di Corona, è stata tradita da Fabrizio, ora si dice pronta ad avere un figlio con il nuovo compagno, con il quale, in futuro, potrebbe convolare a nozze.

Dopo l’ospitata delle Donatella, la Panicucci si è collegata con Fabrizio, il quale ha confermato il tradimento a Silvia, del quale ha parlato nella sua autobiografia “Non mi avete fatto niente” (a proposito, ve ne abbiamo parlato qui, raccontandovi dell’appello che Fabrizio ha fatto alla ex Belen Rodriguez, per convincerla a tornare con lui). Corona, parlando del tradimento ai danni di Silvia, ha dichiarato:

“Non mi vergogno a dire le cose che ho fatto. La cosa si sapeva, lo sapeva anche lei”.

Maria Rita Gagliardi