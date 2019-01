Sorbillo, scoppia bomba nella storica pizzeria di Napoli. Salvo il custode che era nel locale 

Bomba nella pizzeria Sorbillo a Napoli

La storica pizzeria di Napoli, Sorbillo, ha subito un attacco nella notte. Una bomba è esplosa alle 2 del mattino di fronte all’ingresso del locale che si trova in via dei Tribunali, centro storico di Napoli.

Il proprietario della pizzeria, Gino Sorbillo, ha fatto sapere che non ci sono feriti. All’interno della pizzeria si trovava un custode, che fortunatamente non è rimasto ferito dallo scoppio. Tanti danni all’ingresso e moltissima paura: la bomba è scoppiata nel cuore di un quartiere residenziale affollato. Non è il primo attacco subito dal locale. 5 anni fa la sede venne incendiata.

Sorbillo: “Noi andiamo avanti”

Tantissimi i messaggi di solidarietà al pizzaiolo conosciuto in tutto il mondo per la sua pizza napoletana.

In un post su Facebook, si legge che “La Pizzeria di Gino Sorbillo è “CHIUSA PER BOMBA”. Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe a Via Tribunali 32 dove c’è la sede storica… Il 17 gennaio in tutte le pizzerie della città ci saranno i festeggiamenti per la#GIORNATADELPIZZAIOLO in onore del#SANTOPROTETTORE del #PIZZAIOLO#SANTANTUONO: centinaia di pizzerie serviranno una pizza speciale ai propri clienti e sarà questa per me l’occasione per ricordare a tutti i pizzaioli della città che dobbiamo essere sempre uniti. Andiamo avanti”.