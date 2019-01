Supercoppa italiana, ESCLUSIVO Pavan (TuttoJuve): “Occhio al Milan che è carico. Higuain? Meglio finisca al Chelsea”

Oggi alle 18.30 va in scena la Supercoppa italiana in terra saudita, dove Milan e Juventus si giocheranno il primo trofeo stagionale. Per l’occasione abbiamo chiesto un commento al direttore di ‘TuttoJuve.com’ Massimo Pavan, che in ESCLUSIVA si è così sbilanciato sull’argomento….

Ciao Massimo, è il gran giorno della Supercoppa italiana a Gedda, nel match che vede contrapporsi la Juventus e il Milan. Nonostante i bianconeri sulla carta siano nettamente favoriti, come vedi arrivare queste due squadre nell’appuntamento odierno?

Sarà una gara difficile, i bianconeri devono stare attenti alla voglia del Milan di vincere un trofeo, Gattuso ha caricato bene la squadra, ma i campioni bianconeri potrebbero incidere.

Il grande ex della partita è senza dubbio Gonzalo Higuain; a prescindere dalle voci di mercato (sembra sempre più probabile il suo imminente approdo al Chelsea) pensi che sia un bene per la banda di Gattuso privarsi di un elemento del genere in questo momento della stagione?

Sarà sicuramente un’assenza pesante quella di Higuain se ci sarà, il Pipita è un campione, per la Juventus non cambia molto, l’importante è recuperare una cifra, se la paga il Milan o il Chelsea cambia poco, forse,ha più capacità di spesa la formazione londinese rispetto ai rossoneri, forse sarebbe meglio così.

Simone Ciloni