‘The Voice 2019’ dal 16 aprile su Raidue con Simona Ventura. Morgan e Asia Argento coach?

E’ ufficiale, dopo avere lasciato Mediaset per fare il suo grande ritorno in Rai, Simona Ventura condurrà la nuova edizione di “The Voice”. Le voci, secondo le quali la conduttrice sarebbe stata al timone del talent show musicale, si rincorrevano da tempo, ma erano state placate da Carlo Freccero, nuovo direttore di Raidue, che aveva raccontato della mancanza di uno studio per la messa in onda del programma.

Ebbene, il problema è stato risolto. “The Voice” si farà nello stesso studio dove, fino al 2 marzo, ci sarà Amadeus con “Ora o Mai Più”. Terminato lo show di Rai 1, si procederà alla realizzazione del talent di Rai 2. Ad annunciarlo è lo stesso Freccero a Panorama.it. Il direttore della seconda rete ha anche annunciato la data della prima messa in onda del talent: 16 aprile: “Ho messo a punto The Voice con Simona Ventura che partirà il 16 aprile“. Per Simona, quello che sta per realizzarsi, dopo otto anni, non sarà solo un ritorno su Raidue, ma anche negli studi milanesi di Mecenate, dove, per anni, ha condotto i suoi programmi di maggiore successo: “Quelli che il calcio”, “L’isola dei famosi” e “X Factor”.

Nulla è ancora trapelato per quanto riguarda la giuria dei coach, chiamata a giudicare e seguire i talenti che saranno protagonisti della trasmissione. Simona, che compare anche tra gli autori del programma, e Fraccero vorrebbero arruolare una coppia inedita, quella formata da Morgan e Asia Argento. I due, che in passato sono stati anche una coppia nella vita ed hanno avuto una figlia, Anna Loù, hanno già una certa familiarità con i talent show: Morgan è stato, per anni, giudice di “X Factor”, anche Asia ha partecipato allo stesso talent, ma la sua permanenza è stata breve, essendo stata licenziata, in seguito alla denuncia di stupro da parte di Jimmy Bennet, e sostituita con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Ci sarebbe, inoltre, un’opzione in favore di J-Ax, prevista nel precedente contratto per la giuria di “The Voice”.

Maria Rita Gagliardi