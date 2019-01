Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio: nuovi dettagli sulla loro collaborazione

Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio hanno trascorso le vacanze di Natale insieme a Cuba, ma il loro non è stato un viaggio di piacere, almeno non soltanto. I due, infatti, sono protagonisti di un progetto artistico che, almeno per ora, è top secret.

A svelare qualche dettaglio sulla loro collaborazione è, in esclusiva al settimanale “Oggi”, Malgioglio. Cristiano, che sembra sia stato confermato come opinionista della prossima edizione del “Grande Fratello” che partirà il 15 aprile, in tono ironico (quindi, non possiamo garantirvi che le sue info corrispondano a verità) ha cosi’ parlato del viaggio:

“Un film? Una canzone? Una serie? Uno spot? Ci siamo incontrati all’Avana. Lei mi ha preceduto di un giorno. Conosco bene l’isola ed ho accompagnato Barbara a visitare i luoghi preferiti di Hemingway”.

E ancora:

“Le dico che Barbara ha ricevuto un’offerta importantissima come protagonista di un film da girare a Cuba in estate. Sono coinvolto anche io”.

Qualche settimana fa, girava voce che Cristiano sarebbe stato protagonista del nuovo video musicale di Paris Hilton, voce che Malgioglio smentisce categoricamente:

“Paris ed io ci scriviamo molto spesso su Instagram. Abbiamo un rapporto bellissimo. Prima o poi andrò a trovarla”.

Maria Rita Gagliardi